גורם מדיני: ישראל לא תיסוג, הסיכולים יימשכו

גורם מדיני בכיר התייחס לדיווחים על דרישות אמריקאיות לנסיגה מהקו הצהוב הנוכחי, ועצירת מדיניות החיסולים, והתחייב כי הדבר לא יקרה בשום אופן.

הגורם הבכיר הגיב לדיווחים כי על ישראל מופעל לחץ במסגרת ניסיונות לתכתיבים בינלאומיים מצד האמריקאים ומדינות מתווכות בהסכם עם הרצועה, בניסיון להביא לנסיגה ישראלית מהקו הצהוב לפני פירוקו המלא של חמאס.

וגם לחץ אקטיבי שמופעל על ישראל לסיים את מדיניות הסיכולים האקטיבית כנגד מחבלי חמאס ומשתתפי ה-7 באוקטובר ברצועה. כאשר מוקדם יותר דווח כי מנכ״ל מועצת השלום מלאדנוב נפגש היום עם נתניהו וביקש כי ישראל תעצור את התקיפות בעזה.

מטעם הגורם המדיני נמסר: "ישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועת עזה ותמשיך לסכל כל איום על אזרחינו וחיילינו".