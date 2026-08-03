כשהוא מובל באזיקים: הרב דוד פריוף נעצר בשדה התעופה

בסוף השבוע האחרון נעצר הרב דוד פריוף עם נחיתתו בשדה התעופה במיאמי שבארצות הברית, לשם הגיע עם בני משפחתו לחופשה. על פי פרסום ראשון של איציק אוחנה באתר "כיכר השבת", הרב נעצר בעקבות צו מעצר שהוצא נגדו בשל דו"ח תנועה שקיבל לפני מספר שנים, ולאחר מספר שעות שוחרר.

לפי הדיווח, לפני כמה שנים קיבל הרב פריוף דו"ח תנועה משוטר מקומי במהלך נסיעה במיאמי. עוד נטען כי חבר שהבטיח לטפל בדו"ח מול רשויות האכיפה לא עשה זאת, ובעקבות כך הוצא נגדו צו מעצר.

עם נחיתתו במיאמי נעצר הרב על ידי שוטרים והועבר למעצר. על פי הדיווח, אנשי העסקים ישראל גוטליב ומארק רוזנברג פעלו מול גורמי האכיפה המקומיים, ובסיומו של ההליך שוחרר הרב לאחר מספר שעות.

בשיחה עם "כיכר השבת" תיאר הרב פריוף את רגעי המעצר: "איך שנחתתי בשדה התעופה שוטרים אזקו אותי ולקחו אותי לכלא עם מדי אסיר, הורידו לי את הכיפה והציצית, זה היה ממש משפיל".

לדבריו, שחרורו המהיר היה חריג ביחס לנוהל המקובל. "השוטרים לא האמינו שהשתחררתי כזה מהר, בדרך כלל מעצר כאן הוא 24 שעות ואז עולים מול שופט. היה לי ממש סייעתא דשמיא ושחררו אותי לפני שבת", אמר.