אירוע חריג באולפן: "אל תתערב; תוריד את הידיים שלך"

דרמה חסרת תקדים התרחשה הבוקר (שני) בשידור חי באולפן תחנת הרדיו 103FM: במהלך עימות סוער בתוכנית האקטואליה היומית של בן כספית וינון מגל, חרג המאבק בין השניים מגבולות הוויכוח המילולי – כאשר מגל קם מכיסאו, ניגש לעמדת הטכנאי וניתק בעצמו את המיקרופון של כספית.

האירוע החריג התרחש בפתאומיות בעיצומם של דברים שנשא כספית. מגל, שזעם על התבטאויותיו של שותפו להגשה, קם במפתיע מהמיקרופון שלו, צעד לעבר הקונסולה הפיקודית של איש הסאונד והוריד פיזית את השלטר של כספית.

"אם לא תסתום לו את הפה – אני אסתום"

המהלך החריג העמיד את צוות ההפקה באולפן במבוכה רבה, ועורך התוכנית מיהר להתערב בקולו בניסיון לעצור את מגל. "לא, לא, לא. ינון, מספיק. אל תתערב לטכנאי", קרא העורך בשידור החי, "תוריד את הידיים שלך. זה לא עובר בשידור, אנחנו לא מתנהגים ככה".

מגל מצדו סירב לסגת והשיב בתקיפות לעורך ולכספית: "אם לא תסתום לו את הפה, אני אסתום. אני אסתום לך את הפה, בן".

נוכח ההסלמה באולפן, ניסה העורך להוציא את השידור באופן מיידי להפסקת פרסומות מתוכננת כדי להרגיע את הרוחות, אך מגל התנגד בתוקף ודרש להמשיך: "אני אדבר עכשיו". בינתיים, כספית ניסה להמשיך ברצף דבריו ולהגיב לאירוע, בעוד המיקרופון שלו נותר מנותק לחלוטין.