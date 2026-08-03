בהחלטת שב"כ: אחיו של זכריה זביידי שוחרר מהכלא

שירות הביטחון הכללי החליט היום (שני) לשחרר מהכלא את ג'יבריל זביידי, תושב ג'נין ובכיר בפת"ח, לאחר שהיה עצור מאז שנת 2023. זביידי הוא אחיו של זכריה זביידי, מבכירי גדודי חללי אל־אקצא בעבר כך פורסם לראשונה בוואלה.

על פי גורם ביטחוני, מעצרו המנהלי של ג'יבריל זביידי הוארך מספר פעמים לאורך התקופה, לאחר דיונים שנערכו בבית המשפט. כעת, לאחר שפג תוקפו של צו המעצר המנהלי, הוא שוחרר מהכלא.

ג'יבריל הוא אחיו של זכריה זביידי, המשמש כיום כראש רשות האסיר ברשות הפלסטינית. זכריה נבחר גם לייצג את האסירים המשוחררים במועצת פת"ח, לאחר ששוחרר במסגרת עסקת החטופים.

בעבר נחשב זכריה זביידי לאחד ממנהיגי גדודי חללי אל־אקצא. הוא קיבל חנינה במסגרת הסכם המבוקשים, אך בהמשך חזר לפעילות טרור ונעצר מחדש. במהלך תקופת מאסרו נמלט מכלא גלבוע דרך המנהרה שנחפרה במקום, אך נתפס שוב והוחזר לכלא. לבסוף שוחרר במסגרת עסקת החטופים.

לאורך השנה האחרונה התבטא זכריה זביידי נגד מדיניותו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בכל הנוגע לתנאי האסירים הביטחוניים לאחר שהשר החמיר את תנאי המחבלים מאז כניסתו לתפקיד. בין היתר טען זביידי כי בן גביר "מתעלל באסירים" ופוגע בזכויותיהם.

שחרורו של ג'יבריל זביידי מגיע בתום תקופת מעצר מנהלי ממושכת שנמשכה מאז שנת 2023. לדברי הגורם הביטחוני, ההחלטות על הארכת המעצר התקבלו לאורך התקופה לאחר דיונים משפטיים. משב"כ לא נמסרה תגובה לדברים.