היום, ה-3 באוגוסט, חל יום האבטיח הבינלאומי – יום הולדתו של הפרי הכי מרענן בקיץ הישראלי. לכבוד המאכל שמלווה אותנו בכל פיקניק, טיול ושבת קיצית, אספנו 10 עובדות מפתיעות שכנראה לא הכרתם על מלך העונה.

גם פרי וגם ירק – מה הוא באמת?

אמנם אנחנו אוכלים אותו כפרי מתוק ומרענן, אבל מבחינה בוטנית האבטיח שייך למשפחת הדלועיים – בדיוק כמו המלפפון, הדלעת והקישוא. כלומר, מבחינה מדעית הוא קרוב יותר לירקות מאשר לפירות המתוקים שאנחנו מכירים.

הקליפה והגרעינים – לא רק לפח

רובנו זורקים את הקליפה הירוקה-לבנה מבלי לחשוב פעמיים, אבל מסתבר שהיא לחלוטין אכילה ועשירה בסיבים תזונתיים, ויטמין C וחומצת האמינו ציטרולין. במזרח הרחוק נוהגים להקפיץ אותה במחבת או להחמיץ אותה כמו מלפפון כבוש. גם את החרצנים אפשר לקלות עם מעט מלח – הם מלאים בחלבון ושומנים בריאים.

יותר מ-1,200 זנים בעולם

כשחושבים על אבטיח, מיד עולה בדמיון קליפה ירוקה וליבה אדומה עסיסית. אבל בעולם קיימים מאות זנים שונים בצבעי צהוב, כתום ואפילו לבן, ובגדלים שנעים בין גודל של תפוח קטן ועד לאבטיחי ענק שמגיעים למשקל של עשרות קילוגרמים.

92% מים – אבל מלא בריאות

למרות שהאבטיח מורכב כמעט כולו ממים (מה שהופך אותו למרענן הלא רשמי של הקיץ הישראלי), הוא עמוס בריכוז גבוה של ליקופן – נוגד חמצון עוצמתי שמעניק לו את הצבע האדום. הריכוז של ליקופן באבטיח גבוה אפילו יותר מאשר בעגבניה.

אבטיחים מרובעים ביפן

כדי לחסוך מקום במקרר ולהקל על השינוע, חקלאים ביפן פיתחו שיטה מיוחדת: הם מגדלים אבטיחים בתוך קופסאות זכוכית מרובעות. כשהפרי גדל, הוא מקבל את צורת הקופסה. אגב, האבטיחים המרובעים האלה מיועדים בעיקר לנוי ועולים מאות דולרים ליחידה.