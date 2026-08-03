היום, ה-3 באוגוסט, חל יום האבטיח הבינלאומי – יום הולדתו של הפרי הכי מרענן בקיץ הישראלי. לכבוד המאכל שמלווה אותנו בכל פיקניק, טיול ושבת קיצית, אספנו 10 עובדות מפתיעות שכנראה לא הכרתם על מלך העונה.
גם פרי וגם ירק – מה הוא באמת?
אמנם אנחנו אוכלים אותו כפרי מתוק ומרענן, אבל מבחינה בוטנית האבטיח שייך למשפחת הדלועיים – בדיוק כמו המלפפון, הדלעת והקישוא. כלומר, מבחינה מדעית הוא קרוב יותר לירקות מאשר לפירות המתוקים שאנחנו מכירים.
הקליפה והגרעינים – לא רק לפח
רובנו זורקים את הקליפה הירוקה-לבנה מבלי לחשוב פעמיים, אבל מסתבר שהיא לחלוטין אכילה ועשירה בסיבים תזונתיים, ויטמין C וחומצת האמינו ציטרולין. במזרח הרחוק נוהגים להקפיץ אותה במחבת או להחמיץ אותה כמו מלפפון כבוש. גם את החרצנים אפשר לקלות עם מעט מלח – הם מלאים בחלבון ושומנים בריאים.
יותר מ-1,200 זנים בעולם
כשחושבים על אבטיח, מיד עולה בדמיון קליפה ירוקה וליבה אדומה עסיסית. אבל בעולם קיימים מאות זנים שונים בצבעי צהוב, כתום ואפילו לבן, ובגדלים שנעים בין גודל של תפוח קטן ועד לאבטיחי ענק שמגיעים למשקל של עשרות קילוגרמים.
92% מים – אבל מלא בריאות
למרות שהאבטיח מורכב כמעט כולו ממים (מה שהופך אותו למרענן הלא רשמי של הקיץ הישראלי), הוא עמוס בריכוז גבוה של ליקופן – נוגד חמצון עוצמתי שמעניק לו את הצבע האדום. הריכוז של ליקופן באבטיח גבוה אפילו יותר מאשר בעגבניה.
אבטיחים מרובעים ביפן
כדי לחסוך מקום במקרר ולהקל על השינוע, חקלאים ביפן פיתחו שיטה מיוחדת: הם מגדלים אבטיחים בתוך קופסאות זכוכית מרובעות. כשהפרי גדל, הוא מקבל את צורת הקופסה. אגב, האבטיחים המרובעים האלה מיועדים בעיקר לנוי ועולים מאות דולרים ליחידה.
המצרים הקדמונים קברו אבטיחים עם הפרעונים
ציורי קיר של אבטיחים נמצאו בקברים מצריים עתיקים, כולל בקברו של תות ענח' אמון, לפני כ-4,000 שנה. המצרים הניחו אבטיחים בקברים כדי לספק לנופלים מקור מים וזונה במסעם לעולם הבא – עדות לחשיבות הפרי כבר בעת העתיקה.
שיא גינס: 159 קילוגרם!
שיא גינס לאבטיח הכבד ביותר בעולם שייך לכריס קנט מטנסי, ארה"ב, שגידל בשנת 2013 אבטיח במשקל מדהים של 159 קילוגרם – כמעט כמו משקלם של שני אנשים בוגרים.
השם באנגלית הוא פשוט literal
בזמן שבערבית הוא "בטיח" ובעברית "אבטיח", באנגלית קראו לו Watermelon – פשוט משום שהוא מורכב ממים בצורת מלון. לפעמים הפשטות היא הכי טובה.
אפשר להכין ממנו סטייק
טרנד קולינרי צמחוני שתופס תנופה בשנים האחרונות הוא צלייה של פרוסות אבטיח עבות על הגריל או בתנור. הבישול מאדה את המים, מרכז את הסוכרים ומעניק לפרי מרקם בשרני ומפתיע שמזכיר טונה או בשר. מתכון לטאטאקי אבטיח מרענן הפך ללהיט ברשת.
איך באמת יודעים אם הוא מתוק?
מעבר לצליל ה"חלול" המסורתי כשטופחים על האבטיח, הסימן הכי אמין לאבטיח מתוק הוא כתם השדה – הכתם הבהיר בתחתית הפרי. אם הכתם בצבע צהוב-קרמי עמוק, זה אומר שהאבטיח בילה מספיק זמן בשדה והספיק להבשיל ולהתמתק. אם הכתם לבן – הוא נקטף מוקדם מדי ויהיה פחות מתוק.
לכבוד יום האבטיח הבינלאומי, אולי הגיע הזמן להעריך מחדש את הפרי המוכר הזה ולנסות מתכונים חדשים ומרעננים שישדרגו את חוויית הקיץ שלכם. בתאבון!