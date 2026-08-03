סמוטריץ' וסטרוק דורשים: לעצור את פעילות מועצת השלום בעזה

סמוטריץ' וסטרוק ( אוליבייה פיטוסי, פלאש 90 )

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק שיגרו היום (שני) מכתב דחוף לראש הממשלה בנימין נתניהו, שבו דרשו מישראל לדחות את מפת הדרכים של מועצת השלום לעזה ולמנוע את כניסת הכוח הרב לאומי לרצועה. השניים אף קראו לבטל החלטת קבינט קודמת, שלטענתם התקבלה על בסיס מידע שגוי.

המכתב עוסק במסמך בן 15 נקודות שפרסמה מועצת השלום בסוף השבוע. לטענת סמוטריץ' וסטרוק, המסמך סותר את המטרה של פירוק חמאס מנשקו, פירוז הרצועה והסרת האיום על ישראל, וכן התחייבויות שהעניקה ארצות הברית לישראל. "מדובר במסמך מסוכן לישראל, ועצם קיומו, כל עוד לא יתוקן, מחייב צעדים אופרטיביים מיידיים שיגנו על ישראל מפניו", כתבו השרים. אחת הטענות המרכזיות במכתב נוגעת לכך שפעילות הגופים המוזכרים במפת הדרכים תהיה כפופה לחוק הפלסטיני. לדברי השרים, החוק אינו כולל עבירות טרור והסתה לטרור, ומאפשר תשלומים למחבלים שביצעו פיגועים נגד ישראל.

רצועת עזה ( על פי סעיף 27 א )

עוד נטען כי אנשי חמאס שיודחו מתפקידיהם לאחר שלא יעמדו בתנאי הסינון יוכלו לקבל משכורת חלופית מתקציב מועצת השלום. לטענת סמוטריץ' וסטרוק, המשמעות היא המשך מימון פעילי חמאס גם לאחר שיופסק שירותם בארגון.

במכתב מותחים השניים ביקורת גם על מתווה פירוק הנשק ברצועה. לטענתם, כלי הנשק, מתקני הייצור והמנהרות לא יושמדו ולא יוצאו מעזה, אלא יועברו לידי גורמים פלסטיניים אחרים. עוד טענו כי המסמך מאפשר החזקת נשק אישי ברצועה בהתאם לחוק הפלסטיני.

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סמוטריץ' וסטרוק הזהירו גם מפני קביעת לוח זמנים לנסיגה ישראלית עוד לפני השלמת הפירוז. לדבריהם, הדבר מנוגד להחלטת הקבינט שלפיה לא תתבצע נסיגה לפני פירוז מלא.

חלק מרכזי נוסף במכתב עוסק בכוח הרב לאומי, ה-ISF. לטענת השרים, הוצג להם בקבינט כי הכוח יסייע באיסוף הנשק ובפירוק חמאס, אך לפי מפת הדרכים תפקידו יהיה לפקח על ישראל, להפריד בין צה"ל לחמאס ולהכשיר את המשטרה הפלסטינית.

"כוח ה-ISF לא יעמוד לשירותנו, אלא יכבול את ידינו", כתבו.

השניים מתחו ביקורת גם על מנגנון הפיקוח החדש, שיכלול נציגים של מדינות ערביות, מועצת השלום והכוח הרב לאומי. עוד טענו כי פרק השיקום אינו קובע באופן ברור שלא יחל שיקום לפני פירוז מלא, וכי במסמך מופיעה מחדש המטרה של הקמת מדינה פלסטינית.

בסיום המכתב דרשו סמוטריץ' וסטרוק שישראל תסרב לקבל את מפת הדרכים עד לתיקונה. במישור המיידי הם קראו לבטל את החלטת הקבינט הנוגעת לכוח הרב לאומי ולקבל החלטה חדשה שתמנע את כניסתו לעזה, עד להבהרת מטרותיו, סמכויותיו וכפיפותו החוקית.