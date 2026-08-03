זוועה בגן במרכז: שלוש נשות צוות נאשמות בתקיפת פעוטות

תינוק בוכה (אילוסטרציה) ( צילום: שאטרסטוק )

כתב האישום המרכזי הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד הסייעת אורטל לוי, בת 39, ונגד בעלת הגן נטלי שחר, בת 42. לפי האישום, החל מנובמבר 2024 תקפה לוי פעוטות שהיו תחת אחריותה בהזדמנויות רבות.

בפרקליטות טוענים כי לוי השליטה בגן אווירה של פחד והשתמשה בכוח כלפי הפעוטות. חלק מהאירועים התרחשו, לפי כתב האישום, בנוכחות בעלת הגן, שנאשמת כי תקפה בעצמה שתי פעוטות ולא מנעה את מעשיהן של הסייעות. עוד נטען כי בעקבות המעשים סבלו חלק מהפעוטות מחבלות, מהפרעות שינה ואכילה, מירידה במשקל ומשינויים בהתנהגות.

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באחד המקרים המתוארים בכתב האישום, נאשמת לוי כי גרמה לשבר בידו של פעוט במהלך החלפת חיתול. לפי הפרקליטות, הוריו לא קיבלו דיווח על מצבו במהלך אותו היום. בהמשך הופנה הפעוט לבית החולים, שם נזקק לטיפול ולאשפוז לצורך השגחה.

ללוי מיוחסות עבירות של תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת חבלה של ממש, תקיפה בנסיבות מחמירות והתעללות בקטין. לבעלת הגן מיוחסות עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות והפרת חובה של הורה או אחראי.

כתב אישום נוסף הוגש לבית משפט השלום בתל אביב נגד הסייעת רונית שירה אריאל, בת 63 מבת ים. לפי האישום, אריאל השתמשה בכוח נגד פעוטות בעת שטיפלה בהם, והיא נאשמת בתקיפה בנסיבות מחמירות.

במקביל להגשת כתבי האישום ביקשה הפרקליטות להאריך את האיסור על שלוש הנאשמות לעסוק בכל עבודה הקשורה לטיפול בקטינים, עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדן. צו איסור פרסום חל על כל פרט העלול להוביל לזיהוי הפעוטות.