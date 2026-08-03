מאיה ורטהיימר זועמת: "עברתי מספר הפלות, זו חוצפה"

השחקנית וכוכבת הרשת מאיה ורטהיימר שיתפה היום (שני) בחשבון האינסטגרם שלה התכתבות טעונה עם עיתונאית, שפנתה אליה כדי לבקש תגובה לקראת פרסום ידיעה על כך שורטהיימר נמצאת בתחילת הריון שלישי.

בהתכתבות שנחשפה, השיבה ורטהיימר בפניות חריפות: "אני לא בהריון, אני בתהליכי פוריות. נראה לי ממש חוצפה לברר איתי את זה".

על גבי הצילום הוסיפה ורטהיימר ביקורת נוקבת על החדירה לפרטיותה ברגעים רגישים: "עיתונאים למיניהם שקיבלו אינפורמציה כשהלכתי לעשות בדיקות דם רצו תגובה עוד לפני שסיפרתי לאמא שלי, וגם לאור העובדה שעברתי מספר הפלות".

הסטורי של ורטהיימר עורר דיון סוער ברשת על הליגיטימיות של חדירת גופי התקשורת לפרטיותם של מפורסמים ברגעים אישיים ורגישים. זוהי אינה הפעם הראשונה שבה כוכבת הרשת והשחקנית בוחרת לשתף בפתיחות את עוקביה באתגרים הפיזיים והנפשיים הנלווים לתהליכי הפוריות, תוך שהיא מציבה גבול ברור לתקשורת.