הגרלות הפלייאוף: אלו היריבות הבאות של מכבי וב"ש

חזרו למקום הראשון. הפועל באר שבע ( דני מרון/פלאש90 )

מכבי תל אביב והפועל באר שבע גילו היום (שני) מי עשויות לעמוד בדרכן בהמשך המוקדמות באירופה. שתי הקבוצות עדיין צריכות לעבור את הסיבוב השלישי, אך כבר כעת הן יודעות כיצד ייראה המסלול האפשרי שלהן לשלב הליגה.

מכבי תל אביב רחוקה שלב אחד מהבטחת חורף אירופי רביעי ברציפות. מחזיקת גביע המדינה תפגוש בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית את צסק"א סופיה הבולגרית. אם תעבור את צסק"א סופיה, מכבי תל אביב תתמודד בפלייאוף הליגה האירופית מול אופי כרתים היוונית. המשחק הראשון יתקיים ב-20 באוגוסט, והגומלין ייערך ב-27 באוגוסט. העפלה לשלב הפלייאוף תבטיח לצהובים מקום בשלב ליגה אירופי, בליגה האירופית או בקונפרנס ליג. מכבי מגיעה להתמודדות לאחר שעברה את שריף טירספול. הצהובים ניצחו 0:5 במשחק הראשון והשלימו את המשימה עם 0:1 בגומלין.

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אם מכבי תל אביב תודח מול צסק"א סופיה, היא תעבור לפלייאוף הקונפרנס ליג. שם היא עשויה לפגוש את אחת המנצחות במפגשים בין בראגה לדינמו מינסק, דינמו קייב לקרבאח, פרטיזן בלגרד לטובול או לוגאנו לרונאוויק.

גם הפועל באר שבע קיבלה את המסלול האפשרי שלה. אלופת המדינה חולמת להעפיל לראשונה בתולדותיה לשלב הליגה של ליגת האלופות, אך תחילה היא צריכה לעבור את הכוכב האדום בלגרד בסיבוב השלישי.

אם באר שבע תעפיל לפלייאוף ליגת האלופות, היא תפגוש את המנצחת בין ארהוס הדנית לסבאח האזרית. המשחק הראשון יתקיים ב-18 או ב-19 באוגוסט ויוגדר כמשחק ביתי של באר שבע, אך ייערך בהונגריה. הגומלין יתקיים שבוע לאחר מכן בדנמרק או באזרבייג'ן, ב-25 או ב-26 באוגוסט.

אם האדומים יודחו מול הכוכב האדום, הם יעברו לפלייאוף הליגה האירופית ויפגשו את ויקטוריה פלזן. המשחק הראשון יתקיים ב-20 באוגוסט באירוחה של באר שבע, והגומלין ייערך בצ'כיה ב-27 באוגוסט.