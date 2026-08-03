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חדשות פוליטי מדיני

ברקע הסערה: יוסי דגן במסר לכ"ץ ובלוט

ראש מועצת שומרון יוסי דגן פרסם בדף הפייסבוק שלו תמונה משותפת עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט משא-נור, כשהביע של תמיכה בפעילותם הביטחונית ובחיזוק ההתיישבות - ומסר של חיזוק ואחדות: "מחבקים אתכם. ביחד ננצח"

14:31
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יוסי דגן, ישראל כ"ץ ואבי בלוט בשא-נור (רועי חדי)

על רקע הסערה הנרחבת: ראש מועצת שומרון יוסי דגן פרסם היום (שני) בדף הפייסבוק שלו תמונה משותפת עם שר הביטחון ישראל כ"ץ ואלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שצולמה בשא-נור, ובה העביר מסר של חיזוק, אחדות והוקרה.

"האמת והשלום אהבו" כתב דגן בפוסט. "שר הביטחון ישראל כ"ץ, אלוף הפיקוד אבי בלוט, עם ישראל אוהב אתכם. עם ישראל מעריך אתכם".

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עוד פנה לשני בכירי מערכת הביטחון: "תודה רבה על השמירה על ביטחון עם ישראל, על התנופה המבצעית האדירה, על השיפור המשמעותי במצב הביטחוני בכל רחבי המדינה, ועל החיזוק האמיתי להתיישבות בהתאם להחלטות הממשלה. מחבקים אתכם. ביחד ננצח".

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