"מה אני, בבון?": אלמוג כהן במתקפה חריפה

אלמוג כהן ( חיים גולדברג/ פלאש 90 )

ח"כ אלמוג כהן הגיב היום (שני) לחשיפת סרוגים על שורת התבטאויות שיוחסו לד"ר דובי לקסמן נגד מזרחים המצביעים לליכוד. בסרטון שפרסם תקף כהן את הדברים והתייחס גם לדיווח על השעייתו של הרופא.

"שימו לב למשהו, מה אני בבון? רגע אני אבדוק אולי אצל העוזר שלי. מה זה, כולנו בבונים?", אמר כהן בפתח הסרטון. התגובה מגיעה בעקבות חשיפת פוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק האישי של ד"ר לקסמן, מומחה לרפואת נשים, מנהל תחום כירורגיה גינקולוגית ברשת איה מדיקל ומנתח באסותא ובמרפאות נוספות. בפוסטים חילק לקסמן את מצביעי הליכוד לקבוצות תוך שימוש בסוגי קופים, והתייחס באופן פוגעני למצביעים מזרחים ולמרוקאים. בפרסומים נוספים השתמש בכינויים קשים כלפי מצביעי הליכוד והמשיך לעסוק במוצאם העדתי של המגיבים ושל תומכי המפלגה. כהן התמקד בתפקידו הרפואי של לקסמן והעלה שאלות בנוגע ליחס שמקבלות ממנו מטופלות המשתייכות לקבוצות שעליהן כתב. לדבריו, ההתבטאויות אינן מתיישבות עם האחריות המוטלת על רופא האמון על בריאות הציבור.

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"פשוט בושה וחרפה. הודיעו על השעייתו אבל אסור לנו להסכים לזה", אמר כהן. חבר הכנסת הבהיר כי מבחינתו, אין להסתפק בהשעיה שעליה דווח ויש להתייחס בחומרה לפרסומים.

בהמשך ביקש כהן להעביר מסר למזרחים ולציבור הישראלי כולו: "אנחנו, עדות המזרח, התימנים או אשכנזים מזרחיים זה לא משנה. לחמנו, שפכנו דם, אנחנו אינטליגנטים ושווים בין שווים ולא נתכופף".

לצד הסרטון פרסם כהן תגובה נוספת, שבה התייחס לכינויי הגנאי שהופנו לאורך השנים כלפי מזרחים ותומכי ימין. הוא כתב: "השמאל הקיצוני יודע להריח מקילומטרים את הספסל האחורי של ההיסטוריה, ואנחנו יודעים לזהות גזענים חשוכים".

את הסרטון חתם כהן במסר: "עם ישראל חי ועם ישראל מנצח".