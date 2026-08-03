צבא ארה"ב פנה לחייליו: "מחפשים דרך יצירתית להעניש את איראן"

קצין בכיר בפיקוד מרכז של צבא ארה"ב (סנטקום) שלח מייל פנימי לאנשי המודיעין והאנליסטים, בו אמר כי "אנחנו מחפשים דרכים חדשות, יצירתיות ולא קונבנציונליות להפעיל לחץ ולהעניש את איראן". כך דווח היום (שני) ברשת CNN.

לפי הדיווח, בסנטקום מחפשים כעת פתרונות צבאיים יצירתיים לעימות מול איראן, אחרי שהתקיפות האוויריות באזור מיצרי הורמוז לא הצליחו להביא את טהרן להגיע להסכם. בסנטקום שלחו את המייל לאנשי המודיעין ביום רביעי האחרון, בצל חוסר ההכרעה במערכה ששרר אז - ויום לפני התקיפה האחרונה שבוצעה באזור.

גורמים צבאיים אמרו כי הפנייה הייתה "יוצאת דופן", והוכיחה כי "צריך להעריך מחדש את האסטרטגיה". לדבריהם, עצם שליחת המייל מראה כי ארה"ב במצב מורכב, כשהאפשרויות העומדות בפני ממשל טראמפ מוגבלות, וחלקן כרוכות במחירים צבאיים ומדיניים שהנשיא לא מעוניין לשלם.

"לפיקוד המרכז של ארה"ב יש היסטוריה ארוכה של חשיבה ועבודה בדרכים חדשניות" אמר דובר סנטקום, קפטן טימות'י הוקינס, בהצהרה. "האדמירל בראד קופר, מפקד סנטקום, פונה לחברי הצוות הנהדר שלנו, ללא קשר לדרגה, כדי להשיג את רמת הביצוע המבצעי הגבוהה ביותר האפשרית".