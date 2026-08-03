נציג אונר"א כינה את בן גביר בבית המשפט: "כלב עבריין"

בן גביר וטלי גוטליב בבית המשפט ( צילום: ללא )

עימות חריג פרץ היום (שני) בבית המשפט העליון, במהלך הדיון בעתירות שהוגשו נגד חוק אונר"א. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וח"כ טלי גוטליב התעמתו עם עורך דין מטעם אונר"א, שכיהן בעבר כראש עיריית טייבה.

במהלך חילופי הדברים קרא עורך הדין לבן גביר "כלב עבריין", ולעבר גוטליב הטיח: "סתם עלובה". בתגובה החלו בן גביר וגוטליב לקרוא לעברו: "עוף מכאן, מי נתן לך תעודת עורך דין, בושה ללשכת עורכי הדין".

העימות התרחש בתוך אולם בית המשפט, בזמן הדיון בעתירות נגד החוק הנוגע לפעילות אונר"א בישראל. חילופי הדברים החריפים בין נבחרי הציבור לבין עורך הדין הפכו לאחד הרגעים הבולטים בדיון.

לאחר העימות התייחס בן גביר לחוק ולמשמעותו, וקרא לבית המשפט העליון שלא לקבל את העתירות שהוגשו נגדו. לטענת השר, החוק נועד להביא לסיום פעילות אונר"א בשטח ישראל ולהפסיק את שיתוף הפעולה הרשמי של המדינה עם הארגון.

"החוק שם סוף לאבסורד שבו מדינת ישראל אפשרה פעילות של אונר"א בתחומה ומפסיק את שיתוף הפעולה הרשמי עם הארגון", אמר בן גביר.

השר הוסיף כי מדובר במהלך שמתקן מדיניות שהתקיימה במשך שנים: "זהו תיקון של עוול שנמשך שנים. אני מקווה שבג"ץ ידחה את העתירות ולא יפגע בחוק החשוב הזה".

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הדיון בבית המשפט העליון עסק בעתירות נגד חוק אונר"א, אך העימות המילולי החריף משך את תשומת הלב. מצד אחד עורך הדין מטעם הארגון, שכינה את בן גביר "כלב עבריין" ואת גוטליב "סתם עלובה", ומצד שני השר וחברת הכנסת, שדרשו ממנו לעזוב ותהו מי העניק לו תעודת עורך דין.

בן גביר הבהיר לאחר חילופי הדברים כי הוא עומד מאחורי החוק ומצפה מבג"ץ להשאירו על כנו.