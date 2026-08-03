אחרי עשרות שנים בקריית שלום: תביעת ענק נגד מכבי תל אביב

מכבי תל אביב זוכה בסופר קאפ ( צילום: דני מרון, פלאש 90 )

תביעה בסך 520,482 שקל נגד מועדון הכדורגל מכבי תל אביב נחשפה היום (שני). את התביעה הגיש ציון בלס, מי שהפעיל במשך עשרות שנים את המזנון במתחם האימונים בקריית שלום ונחשב לדמות מוכרת בקרב אנשי המועדון.

בתביעה, שהוגשה לבית משפט השלום בתל אביב באמצעות עו"ד שי אליאס, דורש בלס פיצויי קיום בסך 420,482 שקל, שחושבו לפי ממוצע הרווח הנקי מהמזנון בשנים 2014 עד 2020. בנוסף הוא דורש 100 אלף שקל בגין נזק לא ממוני ועוגמת נפש. בלס מבקש מבית המשפט לבטל את הסכם ההרשאה שעליו חתם במאי 2002 ואת הצהרת ההתנדבות שעליה חתם בשנת 2016, ולקבוע כי המסמכים אינם הסכמים מחייבים. על פי התביעה, בלס היה חלק ממתחם האימונים כבר משנות השישים. במהלך השנים הוא איתר צריף שלא היה בשימוש, שיפץ אותו והפך אותו לקיוסק. לטענתו, הובטח לו שיוכל להפעיל את המקום במשך כל חייו.

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למרות זאת, בשנת 2002 הוחתם בלס על הסכם הרשאה לתקופה של שנה בלבד. בתביעה נטען כי בלס אינו יודע קרוא וכתוב, וכי אנשי המועדון הציגו לו את המסמך ככזה הקשור לטיסה שאליה עמד לעלות כעבור מספר שעות. עוד נטען כי החתימה נעשתה בחיפזון ומתוך אמון באנשי מכבי תל אביב.

אף שההסכם הסתיים בשנת 2003, בלס המשיך להפעיל את הקיוסק במשך שנים בידיעת המועדון. פעילות המקום נעצרה בתקופת הקורונה, ובדצמבר 2023 קיבל בלס מכתב שבו נדרש לפנות את תכולת המבנה בתוך 14 ימים, לקראת הריסתו והקמת מבנה חלופי.

לטענת בלס, הוא נותר ללא הקיוסק, ללא מקור הכנסה וללא פיצוי. לאחר חילופי מכתבים וניסיונות הידברות שלא הובילו להסדרת המחלוקת, החליט לפנות לבית המשפט.

מטעם מכבי תל אביב נמסר במסגרת ההתכתבויות כי המועדון "רוחש כבוד עצום" לבלס, וכי הודעת הפינוי ניתנה כדין. במועדון דחו את הטענה שלפיה התקיימו יחסי עבודה בין הצדדים והזמינו אותו להיפגש עם ההנהלה כדי לדון בנושא. כעת תעבור המחלוקת להכרעת בית משפט השלום בתל אביב.