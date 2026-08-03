הלך לעולמו הרב פתחיה נריה, בנו של "אבי דור הכיפות הסרוגות"

ברוך דיין האמת: הרב פתחיה נריה, בנו של הרב משה צבי נריה זצ"ל, ממייסדי עולם התורה הציוני דתי ומי שנודע כ"אבי דור הכיפות הסרוגות", הלך לעולמו. הלווייתו תתקיים היום בשעה 17:00 בכפר הרא"ה.
הרב פתחיה נריה היה חלק ממשפחת נריה המוכרת בציונות הדתית, ובמשך השנים עסק בחינוך ולימד בישיבת כפר הרא"ה. הוא הותיר אחריו ילדים ונכדים, בהם מאיר רובין (נריה), מנכ"ל פורום קהלת, וד"ר רבקה נריה בן שחר, חוקרת תקשורת, דת ומגדר.
בנו, רס"ן משה צבי נריה, מפקד פלוגה בסיירת גבעתי, נפצע באורח קשה מאוד במהלך מלחמת חרבות ברזל. לאחר תקופת שיקום ממושכת, הצליח להשתקם ולפני כחודש אף נישא.
הלוויית הרב פתחיה נריה תצא היום בשעה 17:00 בכפר הרא"ה.
בד"ה