25 שנה ליומני הנסיכה: 10 דברים שלא ידעתם על הסרט

כשברקע יש דיווחים על סרט המשך 3, אנחנו נזכרים שהיום (שני) חלף בדיוק חצי יובל לסרט הראשון שהפך ללהיט ענק בבתי הקולנוע בארץ ובחו"ל.

הנה 10 עובדות מרתקות ומפתיעות מאחורי הקלעים של "יומני הנסיכה" (2001), הלהיט האהוב של דיסני שכולנו זוכרים:

1. הפריצה הגדולה של אן הת'אוויי (בזכות נפילה)

זה היה תפקידה הקולנועי הראשון של אן הת'אוויי. במהלך האודישן, היא נפלה בטעות מהכיסא מרוב התרגשות. הבמאי, גארי מרשל, התרשם מפקשוש החן והסרבול הטבעי שלה והחליט במקום שזה בדיוק מה שמיה תרמופוליס צריכה.

2. הנפילה במדרגות האצטדיון

בסצנה שבה מיה ולילי יושבות על ספסלי האצטדיון בגשם, מיה מחליקה ונופלת. זה לא היה בתסריט! הת'אוויי החליקה על המשטח הרטוב באמת, אבל הבמאי אהב את התגובה הטבעית שלה והחליט להשאיר את הקיטוע בסרט הסופי.

3. החתול היה החתול הפרטי של אן

החתול ששיחק את "פאת'" (Fat Louie) בסרט היה בבעלותה של אן הת'אוויי בחיים האמיתיים! בחלק מהסצנות השתמשו בניצבים של חתולים אחרים או בחתול פרווה לא אמיתי, אך ברוב הסצנות השתתף החתול האישי שלה.

4. החלום של הבנות של הבמאי

גארי מרשל הסכים לביים את הסרט רק בגלל שנכדותיו קראו את ספרה של מג קאבוט (עליו מבוסס הסרט) והפצירו בו לעשות ממנו סרט.

5. ג'ולי אנדרוז חזרה לשיר לראשונה אחרי שנים

הרעיה המלכותית ג'ולי אנדרוז (המלכה קלריס) עברה ניתוח במיתרי הקול ב-1997 שהגביל מאוד את יכולת השירה שלה. הסרט (ובעיקר סרט ההמשך) היה אחת הפעמים הבודדות שבהן היא הסכימה לשיר שוב מול המצלמות.

6. הפאה המפורסמת והגבות העבות

כדי לשוות למיה את המראה ה"לא מטופח" בתחילת הסרט, הת'אוויי נאלצה לעטות פאה נפוחה במיוחד (שנקראה על הסט "הענן") וגבות מלאכותיות שהדבקתן לקחה כמעט שעה בכל יום צילומים.

7. וויטני יוסטון הייתה המפיקה!

זמרת הבלוז והאגדה וויטני יוסטון הייתה אחת מהמפיקות הראשיות של הסרט דרך חברת ההפקות שלה. היא אף הגיעה לסט עם עוגה כדי לחגוג את יום הולדתה של אן הת'אוויי במהלך הצילומים.

8. שינוי השם והמיקום

בספר המקורי של מג קאבוט, הממלכה הבדיונית נקראת "ג'נוביה" (כמו בסרט), אך מיה מתוודעת לזהותה כנסיכה בניו יורק ולא בסן פרנסיסקו. בנוסף, בספר אביה עדיין בחיים, בעוד בסרט החליטו להפוך אותו למנוח כדי להעמיק את הקשר בין מיה לסבתה.

9. מלכת אנגליה האמיתית היוותה השראה

ג'ולי אנדרוז ביססה חלק גדול מההליכה, האציליות והטונאליות של המלכה קלריס על היכרותה האישית עם המלכה אליזבת השנייה.

10. סצנת השינוי (Makeover) הייתה כמעט אמיתית

מעצב השיער של מיה בסרט, פאולו (ששוחק על ידי הקומיקאי הקטור אליזונדו), יצר סצנה שנעשתה ברובה באלתור. חלק ממברשות השיער שנשברו במהלך הסצנה נשברו באמת בגלל עובי הפאה!