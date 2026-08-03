בצעד חסר תקדים לקראת הבחירות לכנסת ה-26, הכריזו היום (שני) ארגוני ומוסדות התרבות בישראל על הקמת קואליציית התרבות והיצירה - גוף המאגד למעלה מ-10,000 יוצרות, יוצרים, ארגונים ומוסדות מכל קשת היצירה הישראלית. הקואליציה, שכוללת נציגים מתחומי התיאטרון, הקולנוע, הטלוויזיה, הספרות, המחול, המוסיקה, האמנות הפלסטית והמוזיאונים, מציבה דרישה מרכזית: להגדיל את תקציב התרבות מכ-0.15% בלבד כיום ל-1% מתקציב המדינה.

במסגרת ההכרזה, הקואליציה קוראת להציב את התרבות בלב סדר היום הלאומי - לא כנושא מגזרי או שולי, אלא כתשתית לאומית, חברתית וכלכלית המעצבת זהות, שייכות, חינוך, יצירתיות וחוסן חברתי. "דווקא בתקופה שבה ישראל עסוקה בביטחון ובהישרדות, אנחנו מבקשים להזכיר על מה בעצם אנחנו מגינים", נכתב בהצהרת הקואליציה. "מדינה משקיעה בביטחון כדי להגן על גבולותיה - והיא משקיעה בתרבות כדי לחזק את החברה שבתוך אותם גבולות".

פער עצום בהשוואה למדינות מערביות

הקואליציה מציגה נתונים מדאיגים על מצב תקציב התרבות בישראל. בעוד תקציב הביטחון מהווה כרבע מתקציב המדינה, תקציב התרבות עומד על שבריר אחוז בלבד - יחס שאינו קיים ברוב מדינות אירופה, שם ההוצאה הציבורית על תרבות גבוהה משמעותית ביחס לתקציב המדינה. לטענת הקואליציה, הפער אינו תיאורטי: "זו תת-השקעה בתשתית לאומית בעלת מכפיל גבוה, החזר פיסקאלי מוכח ופוטנציאל יצוא שכבר הוכיח את עצמו בשווקי העולם".

במסגרת הפעילות לקראת הבחירות, תעשה הקואליציה פניה לראשי המפלגות בבקשה למפגש עם נציגות התרבות. במקביל, הוכן נייר מדיניות מפורט המועבר לכלל הרשימות המתמודדות, ונבחנת עמדתן בנושא התרבות. הקואליציה תפעל מול המפלגות והמועמדים לכנסת הבאה להצגת היתרונות הכלכליים, הבריאותיים והחברתיים שבהשקעה בתרבות ישראלית חזקה.

דרישות מרכזיות מהכנסת הבאה

בין דרישות הקואליציה מהמועמדים לכנסת: הגדלת תקציב התרבות שנשחק בשנים האחרונות ועיגון יעד תקציבי של 1% מתקציב המדינה באמצעות מתווה צמיחה מדורג. לצד זאת, הקואליציה דורשת הכרה בתרבות כזכות אזרחית חברתית, חיזוק מוסדות התרבות והיוצרים, עיגון חוק מעמד האמן והיוצר, שמירה על חופש הביטוי והיצירה וניהול מקצועי ועצמאי של מערך התמיכות.

התוכנית המדיניות מציעה גם להשקיע ביצירה ישראלית מקורית, להבטיח לכל ילד וילדה בישראל נגישות לתרבות ולאמנות, לצמצם פערים בין מרכז לפריפריה ובין כלל הקהילות בישראל, ולחזק את מעמדה של התרבות הישראלית בעולם באמצעות הרחבת שיתופי פעולה בינלאומיים, עידוד ייצוא תרבות והבאת הפקות בינלאומיות לישראל.

תרבות כמנוע צמיחה כלכלית

הקואליציה מדגישה כי מחקרים מראים שהכפלת ההשקעה הממשלתית בתרבות - כצעד ראשון במתווה ליעד אונסק"ו של 1%, היא תיקון של תת-השקעה בתשתית לאומית בעלת מכפיל גבוה, החזר פיסקאלי מוכח ופוטנציאל יצוא שכבר הוכיח את עצמו בשווקי העולם. "ממשלות שהשכילו לזהות זאת, מסיאול ועד לונדון, קוצרות היום את התשואה", נכתב בנייר המדיניות. "זו הזדמנות להפוך את שיקום התרבות הישראלית למנוע של צמיחה, תעסוקה ומעמד בינלאומי".

בהקשר זה, הקואליציה מזכירה כי אחרי שנות קורונה, מלחמה וטראומה לאומית מתמשכת, ברור יותר מתמיד שתרבות אינה מותרות אלא תשתית חיונית לחברה בריאה, לחוסן נפשי ולאומי. "דווקא ברגעי משבר וקושי, הציבור הישראלי ממשיך לפנות אל הספרים, המוזיקה, התיאטרון, המוזיאונים והיצירה המקומית - כדי למצוא בהם כוח, נחמה ותחושת שייכות", נכתב בהצהרה.

מי בקואליציה?

בין הארגונים והמוסדות הנמנים בקואליציה: א.מ.י. - איגוד אמני ישראל, אגודת הסופרות והסופרים העבריים בישראל, אי"ב - ארגון יוצרים עצמאים בתיאטרון ובאמנות המופע, איגוד האוצרות.ים, איגוד האמנים הפלסטיים, איגוד הבמאיות והבמאים, איגוד המוזיאונים, איגוד העורכים, איגוד התסריטאים, איגוד מקצועות האנימציה, אקט - איגוד עובדי/ות תעשיית הקולנוע והטלוויזיה, את"י - איגוד אמני ואמניות התיאטרון בישראל, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, הפורום הדוקומנטרי בישראל, עמותת הכוריאוגרפים, פורום מוסדות תרבות ואמנות, פורום עמותות תרבות ערביות, צלילים - איגוד המוזיקאים ומוזיקאיות, ושח"ם - ארגון השחקנים והשחקניות בישראל.

יצוין כי בעבר, בתקופת משבר הקורונה ובמהלך מבצע "שאגת הארי", נערכו פגישות בין נציגי עולם התרבות לשר התרבות והספורט, שהובילו לחבילות סיוע שונות. כעת, הקואליציה מבקשת לעבור ממענה למשברים חריפים לשינוי מבני ארוך טווח במעמד התרבות בישראל.