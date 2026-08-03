בזמן המלחמה: גל העזיבה מישראל הגיע לרמת שיא

אחר מסע בחמש מדינות נחת בישראל. נתב"ג ( צילום: אבשלום ששוני, פלאש 90 )

מחקר חדש של צוות חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שפורסם היום (שני), מציג נתונים חדשים על היקף ההגירה מישראל בשנת 2025. על פי המחקר, 90,922 ישראלים עזבו את הארץ ושהו בחו"ל במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.

הנתון דומה למספר הישראלים שיצאו מהארץ לתקופה דומה בשנת 2024, שעמד על 91,499, וגבוה מהנתון שנרשם בשנת 2023, אז יצאו מישראל 86,509 אזרחים. לדברי החוקרים, מספרי העוזבים בשלוש השנים האחרונות נמצאים ברמות שיא ביחס לשנים קודמות. לשם השוואה, במהלך העשור שבין 2010 ל־2019 עזבו את ישראל לתקופה של שלושה חודשים לפחות כ־60 אלף ישראלים בממוצע מדי שנה. בתקופה המקבילה בעשור הקודם, בשנים 2013 עד 2015, עזבו את הארץ 183,219 ישראלים. המחקר נערך בידי פרופ' איתי אטר מהפקולטה לניהול ע"ש קולר וראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה, פרופ' נתאי ברגמן, ראש בית הספר לכלכלה, ודורון זמיר, דוקטורנט בפקולטה לניהול ע"ש קולר. המחקר מבוסס על עיבוד נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

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החוקרים הסבירו כי הנתון המלא על מספר הישראלים שיעזבו את הארץ בשנת 2025 למשך 12 חודשים לפחות יהיה זמין רק בתחילת 2027. כדי לזהות את המגמה כבר כעת, הם בחנו את מספר הישראלים ששהו מחוץ למדינה במשך שלושה חודשים רצופים לפחות.

לפי המחקר, המתאם בין מדד שלושת החודשים לבין מדד 12 החודשים עומד על 0.96. בהתאם לכך מעריכים החוקרים כי אם המתאם יישמר, מספר הישראלים שעזבו בשנת 2025 לתקופה של שנה ומעלה יעמוד על 45 עד 50 אלף.

"גם בשנת 2025 אנחנו רואים מספרים מטרידים מאוד של ישראלים שעזבו את הארץ לתקופת זמן משמעותית, ואלו מתווספים לגל ההגירה בשנים 2023 ו־2024", מסר פרופ' אטר.

לדבריו, המספרים הנוכחיים אינם מהווים כשלעצמם סכנה לחוסנה של ישראל, אך החשש נוגע להמשך המגמה: "אם לא יהיה שינוי, גובר החשש שההגירה מישראל תגבר באופן שיסכן את הביטחון ואת הכלכלה הישראלית".

במחקר הודגש כי הסכנה המרכזית אינה בהיקף ההגירה הנוכחי, אלא באפשרות שמספרי העוזבים ימשיכו לעלות. החוקרים הזהירו כי זעזועים פוליטיים, כלכליים או ביטחוניים נוספים עלולים להביא לזינוק בהיקפי ההגירה ולהשלכות חמורות על הכלכלה והחברה בישראל.