ממשיך להתחזק: מצטרפת נוספת למפלגה של איזנקוט

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

גל ההצטרפויות לרשימת 'ישר! עם איזנקוט' נמשך: היזמת החברתית והאקטיביסטית יפה טבג’ה (35), מייסדת מרכז החדשנות והיזמות MTech באשקלון, הודיעה על הצטרפותה למפלגתו של אלוף (מיל') גדי איזנקוט.

טבג'ה, שפעלה בשנים האחרונות לקידום הפריפריה החברתית והגיאוגרפית ולשילוב אוכלוסיות מגוונות בתעשיית ההייטק והאקדמיה, צפויה להוביל במפלגה את נושאי מנועי הצמיחה בדרום ובצפון, הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה, בריאות הנפש וקידום מצוינות בקרב יוצאי אתיופיה. מכרמיאל לאשקלון: מנהיגות שצמחה מהשטח טבג'ה, בעלת תואר שני בתקשורת ותואר ראשון בקרימינולוגיה וממשל, נולדה וגדלה בכרמיאל למשפחה בת שמונה ילדים שעלתה מאתיופיה בשנת 1984 במסגרת מבצע משה, וב-13 השנים האחרונות היא חיה ופועלת באשקלון. את דרכה הציבורית החלה בשנת 2017 כיו"ר אגודת הסטודנטים במכללה האקדמית אשקלון וכנציגת המכללות הציבוריות בהנהלת התאחדות הסטודנטים הארצית, שם הובילה יוזמות להנגשת האקדמיה לסטודנטים דור ראשון. בהמשך הקימה וניהלה, ביוזמת עיריית אשקלון, את מרכז החדשנות והיזמות MTech. במסגרת זו חיברה בין חברות טכנולוגיה בינלאומיות ליזמים בדרום, והובילה תוכניות לאומיות לשילוב אנשים עם מוגבלויות ומבוגרים בתעסוקה מתקדמת – פועל שזיכה אותה בבחירה לרשימת 40 הצעירים המבטיחים של מגזין "גלובס". "מנהיגות שמביאה חזון וקבלות" יו"ר המפלגה, גדי איזנקוט, בירך על הצטרפותה ואמר: "יפה מביאה חזון וקבלות בחיבור שבין פריפריה, טכנולוגיה ומנהיגות חברתית. היא מייצגת את מה שמדינת ישראל זקוקה לו בעת הזו – מנהיגות שצומחת מהשטח, שמדברת בגובה העיניים ומסוגלת לחבר בין קהילות שונות מתוך כבוד והערכה הדדית. יפה היא קול נמרץ שמייצג נאמנה את דור העתיד של המנהיגות הציבורית".

( צילום: מפלגת 'ישר' )

טבג'ה עצמה הסבירה את החלטתה להיכנס לזירה הפוליטית: "ישראל ניצבת בפני אתגרים חברתיים וכלכליים עצומים, והדרך לעצב את עתידנו היא לקחת אחריות מתוך מוקדי קבלת ההחלטות. נדרשת לנו מנהיגות שמייצרת הזדמנויות אמיתיות לפריפריה. החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט כי אני רואה בו מנהיג מאחד, ממלכתי ובעל רצון עמוק לתת חזון ותקווה לכל תושבי המדינה".

מצטרפת לשורה של שמות בולטים

הצטרפותה של טבג'ה מגיעה בהמשך לשורה של אישי ציבור ובכירים שהצטרפו לאחרונה למפלגת 'ישר!', בהם ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, הכלכלן הבכיר שאול מרידור, האלוף (מיל') כמיל אבו רוקון, ומנכ"לית "אחריי" לשעבר ענבר הרוש גיטי.