הוגש כתב אישום נגד המחבל שהרג את יהודה גטו ז"ל

יהודה גטו ז"ל ( צילום: דובר צה'ל )

התביעה הצבאית הודיעה היום (שני) כי הגישה לבית המשפט הצבאי בשומרון כתב אישום נגד המחבל כמאל חטיב, ששימש כחבר, מנהל ולבסוף כראש התארגנות הטרור של גדוד נור א-שמס. חטיב מואשם במעורבות בפיגוע שבו נהרג רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל ביולי 2024 ובעבירות ביטחוניות נוספות.

על פי כתב האישום, ב-1 ביולי 2024 שהה חטיב בחדר בשכונת בלעא, ומשם הפעיל יחד עם פעילים נוספים מטען נפץ שהוטמן מבעוד מועד באדמה. המטען הופעל מרחוק באמצעות מכשיר סלולרי בזמן שרכב של כוחות הביטחון עבר במקום. בעקבות הפיצוץ התהפך הרכב, רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל נהרג ואדם נוסף נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים.

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מלבד מעורבותו בפיגוע הקטלני, כתב האישום מייחס לחטיב שורה של פעולות טרור במסגרת גדוד נור א-שמס. לפי התביעה הצבאית, הוא עסק בניהול ובהכוונת הגדוד, בגיוס פעילים למערכי התצפיות והייצור ובהטמנת מטענים.

עוד נטען כי חטיב היה מעורב בסחר באמצעי לחימה ובהעברת כספים וציוד צבאי למחבלים. העבירות המיוחסות לו כוללות גרימת מוות בכוונה בצוותא, המקבילה לעבירת רצח, ניסיון לגרימת מוות בכוונה בצוותא, עמידה בראש התאחדות בלתי מותרת, סחר בציוד מלחמתי והנחת פצצה.

בית המשפט הצבאי בשומרון הורה להשאיר את חטיב במעצר עד תום ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו.

בתביעה הצבאית ציינו כי אנשיה מלווים את בני משפחתו של רס"ל (מיל') יהודה גטו ז"ל, נמצאים עמם בקשר רציף ומעניקים להם את הזכויות המגיעות להם על פי דין. צה"ל והתביעה הצבאית מסרו כי הם משתתפים בצערה העמוק של המשפחה.