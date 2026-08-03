יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ברהנו טגניה

אחד העיתונאים והכתבים האהובים, הנמרצים והמוכרים ביותר בישראל, ברהנו טגניה, חוגג היום יום הולדת! לכבוד המאורע המשמח, קבלו 10 עובדות מרתקות על האיש שלא נח לרגע:

1. ילדות באתיופיה וענייני חינוך

ברהנו נולד באתיופיה. אביו היה מורה ומנהל בית ספר, ואמו עקרת בית. הוא גדל בבית שהושם בו דגש רב על חינוך וערכים.

2. העלייה לארץ

בשנת 1992, כשהיה כבן 11, עלה לישראל עם משפחתו במסגרת מבצעי ההמשך של "מבצע שלמה". את צעדיו הראשונים בארץ עשה במרכז הקליטה בעיר ערד.

3. שרד את אסון פסטיבל ערד

כנער שגדל בערד, הוא נכח בפסטיבל ערד המפורסם בשנת 1995 והיה מבין הניצולים מהאסון הכבד שהתרחש שם. בעקבות האירוע אף התראיין אז לראשונה לכלי התקשורת.

4. מקורס חובלים לחיל התותחנים

את שירותו הצבאי החל במסלול היוקרתי של קורס חובלים בחיל הים. בהמשך עבר לחיל התותחנים, שם יצא לקורס קצינים וירת כקצין מוערך.

5. השכלה אקדמית ופעילות חברתית

לאחר השירות הצבאי למד לימודי משפטים ומנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה (כיום אוניברסיטת רייכמן). במהלך לימודיו התנדב בעמותת "טבקה", העוסקת בקידום זכויות יוצאי אתיופיה ומאבק באפליה וגזענות.

6. ההתחלה התקשורתית

לפני שהפך לפנים מוכרות בכל בית בישראל, דרכו בעולם התקשורת החלה בערוץ הטלוויזיה האתיופי-ישראלי (IETV), שם צבר את ניסיונו הראשון מול המצלמה.

7. הפריצה הגדולה בחדשות 12

בשנת 2008 הצטרף לצוות חברת החדשות (שאז נקראה חדשות ערוץ 2 וכיום חדשות 12) ככתב לענייני פלילים. מאז הוא מוביל סיקורים מורכבים, תחקירים ודיווחים בלעדיים מהשטח.

8. הקול ברדיו

מעבר למסך הטלוויזיה, בין השנים 2016 ל-2019 הגיש תוכנית רדיו שבועית מצליחה שעסקה בעולם הפשיעה לצדו של הקולגה והעיתונאי גלעד שלמור.

9. פרסים והערכה מקצועית

בשנת 2020 זכה בפרס העיתונות היוקרתי מטעם ארגון "בני ברית", כהערכה על עבודתו העיתונאית והסיקור המקיף שביצע.

10. הסגנון הבלתי נשכח

טגניה ידוע בדיווחים האנרגטיים, הדרמטיים והאותנטיים שלו מהשטח. הנוכחות הכריזמטית שלו והטוטאליות בדיווח הפכו אותו לאחד הכתבים המוערכים והמזוהים ביותר בתקשורת הישראלית.