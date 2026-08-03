גלעד ארדן במתקפה קשה: "מבייש את כולנו"

הסערה סביב הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בשידור חי צוברת תנופה, וכעת מגיעה ביקורת נוקבת גם מתוך המחנה הלאומי.

השר והשגריר לשעבר, גלעד ארדן, יצא במתקפה חריפה נגד כ"ץ וטען כי התנהלותו פוגעת בביטחון המדינה ואינה מייצגת את ערכי הימין.

"פוליטיקה קטנה על חשבון הביטחון"

"ישראל כ"ץ ממשיך לעשות פוליטיקה קטנה על חשבון הביטחון של כולנו", האשים ארדן והתייחס לאופן שבו בוצע המהלך מול קצין בכיר: "הפעם הוא ירד לשפל חדש – הדחה בשידור חי של אלוף מסור בצה"ל. זה לא ימין, זה ימין מקולקל שמבייש את כולנו".

ארדן הציב בדבריו קו ברור לגבי התנהלות מצופה מנבחרי ציבור מול מפקדי צה"ל: "ימין אמיתי מכבד את קציני צה"ל. ימין אמיתי נותן גב לקציני צה"ל ופועל משיקולי טובת המדינה – ולא מטובתו האישית".