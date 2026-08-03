בן כספית בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

ההצהרה של שר הביטחון ישראל כ"ץ באולפן 'הפטריוטים' על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ממשיכה לעורר סערה תקשורתית חריפה, וכעת מצטרף אליה עיתונאי 'מעריב' ומגיש 103FM, בן כספית.

במהלך תוכניתו ברדיו 103FM, יצא כספית במתקפה חסרת תקדים נגד שר הביטחון והאופן שבו בחר לנהל את העימות מול אלוף הפיקוד בשידור חי.

"למה הוא היה צריך את זה ב'פטריוטים'?"

"כ"ץ הוא איש טיפש, למה הוא היה צריך את כל זה בתוכנית 'הפטריוטים'?", תהה כספית בשידור והוסיף ביקורת נוקבת על השינוי שעוברת תנועת הליכוד לדעתו: "זה פשוט עולב, תהליך של 'טלי גוטליביזציה' של הליכוד כולו".

העיתונאי לא עצר שם והמשיך לתקוף בחריפות את תפקודו של כ"ץ בראש מערכת הביטחון: "ביקום מקביל ישראל כ"ץ הוא פצצה מתקתקת. הנזק שהכסיל הזה גורם על בסיס יומי גדול יותר מכל ה-BDS יחד".