( בניה ריין (צילום: האלבום הפרטי) )

אתמול (ראשון) ציינה משפחת ריין 20 שנה לנפילתו של רס"ן בניה ריין הי"ד במלחמת לבנון השנייה. בערב זיכרון מיוחד שקיימה המשפחה, הוצג קליפ מרגש שהפיקה המשפחה במיוחד לציון שנתיים עשורים מאז האסון – "ממשיכים לצעוד".

בקליפ השתתפו בני משפחה, חברים קרובים, ועשרות ילדים שנקראו על שמו של בניה ריין הי"ד – עדות מרגשת למורשת שהותיר אחריו ולהמשך הבניה והצמיחה מתוך הכאב.

הקים כוח חילוץ מאולתר שהציל חיים כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, בניה ריין היה בין תפקידים לאחר שסיים לפקד על פלוגת טירונים. הוא חיכה לתפקיד הבא, אך כשהמלחמה פרצה – קיצר את הטיול שהיה בו וחזר הביתה כדי להצטרף ללחימה בצפון. כשהגיע לגדוד, אמר לו המג"ד שאין לו מה לעשות שם ושילך הביתה. אך בניה השיב בשלווה: "כל עוד תושבי הצפון לא חזרו הביתה, גם אני לא חוזר הביתה – בשביל זה אני קצין בצה"ל". מכיוון שלא היה לו צוות ותפקיד מוגדר, הוא בנה לעצמו כוח חילוץ מאולתר משני טנקים די-ניין ונגמשי"ם. ברשת הקשר הוא נקרא "כוח בניה".

טנקים במלחמת לבנון השנייה (פייר טורג'מן/פלאש90) ( טנקים במלחמת לבנון השנייה (פייר טורג'מן/פלאש90) )

כוח בניה פעל ללא מסגרת קבועה ועבד ישירות תחת מפקדי החטיבות – צנחנים, שריון ונח"ל. תפקידו היה במשימות אספקה וחילוץ, והוא עשה דברים שאף אחד לא העז או לא הספיק לעשות. הוא חילץ צנחנים שנתקעו בבית שהופגז, פינה פצועים תחת אש, והכניס אספקה ותחמושת לחיילים בשטח – כל זאת תוך שהוא מפקד באורך רוח ובשקט בתוך מהומת המלחמה.

נפל בדרכו למשימת חילוץ נוספת

בי"ט באב תשס"ו (12 באוגוסט 2006), בדרכו לעוד משימת חילוץ בחרבת אל כסיף, פגע טיל נ"ט שירה חיזבאללה בטנק שבו נסע בניה. כל אנשי הצוות נהרגו במקום. על פועלו המסור והאמיץ במהלך המלחמה, קיבל בניה ריין הי"ד צל"ש מאלוף הפיקוד.

( (צילום: יוטיוב / הידברות) )

אמו, חגית ריין, שיתפה בעבר על הרגע הנוראה שבו קיבלה את הבשורה ועל השליחות שלקחה על עצמה מאז – לחזק משפחות שכולות. "אני מודה לקב"ה שנותן לי את הכוחות כל בוקר מחדש", אמרה בשיחה עם ערוץ הידברות.

היא סיפרה על זיכרון מיוחד שהולך איתה: "לפני שבניה נהרג, הייתי הולכת ללוויות של כל החיילים. פעם הלכתי להלוויה של פינק ואלשיך, ופתאום מולי צועד הילד בניה, שבא מנתיב מאיר. הייתי מופתעת ושאלתי מה הוא עושה פה – והוא ענה 'אמא, אותו דבר שאת עושה פה'. היה לי חם בלב, הרגשתי שהצלחתי".

ערב הזיכרון שנערך אתמול הדגיש את המשך הבניה והצמיחה מתוך הכאב. הקליפ "ממשיכים לצעוד" משקף את המורשת שהותיר אחריו בניה – מורשת של מסירות, אחריות ואהבת ישראל, שממשיכה לחיות בעשרות הילדים שנקראו על שמו ובמשפחות רבות שהשפיע עליהן.