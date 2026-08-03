מיכאל שמש בהלם: "זה אירוע הזוי מהתחלה עד הסוף"

ההודעה של שר הביטחון ישראל כ"ץ אמש באולפן 'הפטריוטים' על החלפת אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט בשידור חי, ממשיכה לעורר תגובות סוערות במערכת הפוליטית והתקשורתית.

הכתב והפרשן הפוליטי של 'חדשות 13', מיכאל שמש, מתח ביקורת חריפה על האופן שבו נוהל האירוע באולפן ועל הקו שאותו מוביל שר הביטחון.

"שר הביטחון הזמין לינץ' על עצמו"

"נשמעו הודעות חריפות מאוד נגד ההתנהלות של כ"ץ", ציין שמש בהתייחסות לסערה. "גם לי כצופה מהצד זה היה נראה אירוע הזוי לחלוטין. שר הביטחון למעשה הזמין לינץ' על עצמו בשידור חי".

שמש התייחס בדבריו גם לשיח שהתפתח באולפן מול חברי הפאנל, והביע זעזוע מהיחס המזלזל כלפי קצין בכיר בצה"ל: "לי אישית צרם לראות איך יותם פליישמן אומר לשר הביטחון כ"ץ 'תעיף אותו', כאילו מדובר בחפץ שאין בו יותר שימוש".

"הליכוד מעולם לא נשכב על הגדר בשביל עצורים מנהליים"

בהמשך דבריו ניתח שמש את ההשלכות הפוליטיות של המהלך על מפלגת השלטון והדגיש עד כמה מדובר בשינוי מגמה חסר תקדים.

"מהזווית הפוליטית מדובר באירוע הזוי מהתחלה ועד הסוף", טען שמש והוסיף: "תנועת הליכוד מעולם לא הייתה במחוזות מהסוג הזה. הליכוד מעולם לא נשכב על הגדר בהגנה על עצורים מנהליים".