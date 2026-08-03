אריאנה גרנדה ( (מתוך רשתות חברתיות) )

אריאנה גרנדה, כוכבת הפופ בת ה-33, הודיעה כי תיקח הפסקה מהעין הציבורית לאחר שתסיים את טור ההופעות Eternal Sunshine בלונדון ב-1 בספטמבר. ההחלטה מגיעה על רקע ביקורת ציבורית גוברת על מראה גופה ומשקלה, שהפכה בשבועות האחרונים לנושא דיון סוער ברשתות החברתיות.

"אריאנה תיקח צעד אחורה מנוכחות ציבורית לאחר שתשלים את טור ההופעות", מסר נציג מטעמה של הזמרת למגזין PEOPLE. "היא מצפה לסיים את הטור ולחתום אותו בטון חיובי, בבריאות ובשמחה, ואז לקחת הפסקה מוצדקת מאוד מעבודה ומופעים הפונים לציבור, שהובילו לביקורת ציבורית בלתי פוסקת ומתמשכת". "היא מעלה מופע פיזי מאוד" מקור המקורב לגרנדה הבהיר כי הזמרת מתמודדת עם דרישות פיזיות גבוהות במהלך ההופעות. "היא מעלה מופע פיזי מאוד, ויש בו הרבה אתלטיות", סיפר המקור. "היא מופיעה בצורה בריאה ומוצלחת ברמה גבוהה מאוד לילה אחר לילה". הטור, שהחל מוקדם יותר השנה, זכה לביקורות נלהבות והפך לאחד המצליחים בקריירה של גרנדה. אולם במקביל, התמונות והסרטונים מההופעות עוררו דיון ציבורי סוער על מצבה הבריאותי של הזמרת, כאשר רבים הביעו דאגה ממראה גופה. ביטול ההופעה בלונדון במקביל להודעה על ההפסקה, התברר כי גרנדה לא תופיע עוד בחידוש של ווסט אנד למחזמר Sunday in the Park with George מאת סטיבן סונדהיים. ההפקה הייתה אמורה להיפתח במרכז בארביקן בלונדון בקיץ הבא, לצד כוכב "מרשעת" ושותפה למסך, ג'ונתן ביילי. "היא כבר לא יכולה לחכות לתמוך בצוות המבריק שמקים את הפרויקט הזה לחיים", מסר המקור הקרוב לגרנדה, תוך שהוא מבהיר כי הזמרת תמשיך לעקוב אחר ההפקה מהצד.

אריאנה גרנדה ( צילום: שטארסטוק )

הסערה סביב הווידאו קליפ

העניין הציבורי במראה הפיזי של גרנדה ובבריאותה הכללית התגבר בשבועות האחרונים, במיוחד לאחר שיצא הווידאו קליפ לסינגל האחרון שלה, "Petal", מתוך אלבומה בעל אותו השם ששוחרר ב-31 ביולי. התמונות מהקליפ עוררו גל תגובות ברשתות החברתיות, כאשר רבים הביעו דאגה ממשקלה של הזמרת.

הדיון הציבורי סביב גופה של גרנדה מזכיר סערה דומה שהתרחשה לאחרונה בישראל, כאשר תמונתה של הדוגמנית עדן פינס עוררה ביקורת חריפה מצד אנשי מקצוע בתעשיית האופנה. צלם האופנה עדי ברקן והדוגמנית ליאת בלו הגיבו בחריפות לתמונה של פינס, כאשר בלו כתבה: "אני מסתכלת על התמונה הזו והלב מתכווץ".

תופעה גוברת בעולם הבידור

הנושא של הפרעות אכילה ודימוי גוף בעולם הבידור הפך בשנים האחרונות לנושא מרכזי בשיח הציבורי. רק לאחרונה, הדיירת אור כהן בבית "האח הגדול" התמודדה עם נושא דומה, כאשר שיתפה במונולוג חשוף על ההתמודדות שלה עם הפרעות אכילה. "הייתי מחכה שכולם יצאו מהבית בשביל לאכול, כדי לשקול כל גרם שנכנס לי לפה", סיפרה כהן בדמעות.

גרנדה, שזכתה לאורך הקריירה שלה בעשרות פרסים ושברה שיאי גינס, ממשיכה להיות אחת הזמרות המשפיעות בעולם. אולם כעת, נראה שהיא בוחרת לשים את בריאותה הנפשית והפיזית במקום הראשון, ולהתרחק מהעין הציבורית לתקופה בלתי מוגדרת.

"הטור הזה היה חוויה יפהפייה עבורה", הוסיף הנציג. "היא אוהבת את המעריצים שלה ואהבה כל דקה מהטור הזה כל כך". כעת, נותר לחכות ולראות מתי תחזור כוכבת הפופ לעין הציבורית, ובאיזו צורה.