( צילום: Olivier Fitoussi/Flash90 )

אחרי הסערה שפרצה סביב תמונה שפרסמה מפריז, ואחרי שהדוגמנית ליאת בלו וצלם האופנה עדי ברקן מתחו ביקורת חריפה על המראה שלה, בחרה עדן פינס להגיב. בסרטון שהעלתה אמש (ראשון), היא פנתה ישירות אל מי שהעירו לה על משקלה ועל מצבה הבריאותי.

"אני בחורה שמתאמנת, אוכלת בריא, נראית ומרגישה טיל נפץ", פתחה פינס, שנישאה לאחרונה לזמר אושר כהן. "מדברים הרבה על קבלה עצמית ובריאות הגוף והנפש. לאנשים יש נטייה לנתח, להמציא סיפורים. בכמה קלות אנשים מרשים לעצמם לקבוע מצב רפואי, דרך תמונה אחת או סרטון של כמה שניות". "זו זילות של נושא שראוי להתייחסות מקצועית" פינס לא התחמקה מהנושא הרגיש של הפרעות אכילה, אך הבהירה כי השימוש בו כחלק מהדיון הציבורי סביב גופה הוא בעייתי. "הפרעות אכילה זה נושא אמיתי מורכב וכואב. להשתמש בו כרכילות על אדם אחר זו לא מודעות וגם לא עזרה. זו זילות של נושא שראוי להתייחסות מקצועית ורגישה ולא על הדרך בתור כותרת", הדגישה. הדוגמנית התייחסה גם לטענה שהיא "לקחה בחשבון" את הביקורת כשהעלתה את התמונה. "בודי שיימינג לא נמדד בכמה אני שוקלת, אלא ברגע שאדם מרגיש שיש לו בעלות על גוף של מישהו אחר, כמו שהרבה מרגישים שיש להם בעלות על הגוף שלי, ואומרים 'היא לקחה בחשבון שידברו עליה ככה'", אמרה. "אני בן אדם עם נשמה ועם רגש, אנחנו נופלים כחברה ברגע שאנחנו חושבים שמותר לנו להעיר או להסיק מסקנות על גוף שלא שייך לנו. אף אחד לא יודע מה אדם אחר עובר".

עדן פינס ואושר כהן ( שירן מועלם )

הביקורת שעוררה את התגובה

כזכור, הסערה פרצה לאחר שפינס פרסמה תמונה מפריז שבה היא לבושה בטופ קטנטן. צלם האופנה עדי ברקן, המזוהה שנים עם המאבק נגד הפרעות אכילה ותת משקל בעולם הדוגמנות, כתב תחת התמונה: "הייתי בטוח שאחרי החתונה והסטרס שירד עם הזוגיות יפתח את התאבון, הלב שלי עם העוקבות".

גם הדוגמנית ליאת בלו בחרה להגיב בחריפות. "אני מסתכלת על התמונה הזו והלב מתכווץ", כתבה בלו בסטורי, "אני לא כותבת את זה נגד עדן פינס, אני מאחלת לה רק אושר. אני כותבת את זה נגד תרבות שמקדשת רזון קיצוני". בלו, שעברה בעצמה הפרעות אכילה ואושפזה בעבר, הוסיפה כי היא מתמודדת עם הנושא עד היום.

לפני התגובה של עדן, גם אחותה של הדוגמנית הגיבה לביקורת והגנה עליה, אך כעת פינס עצמה בחרה לשבור שתיקה ולהתייחס ישירות לדיון הציבורי שנוצר סביב גופה.