ישר לחשבון: ביטוח לאומי בהודעה משמחת לציבור 

לקראת פתיחת שנת הלימודים הקרובה: המוסד לביטוח לאומי מבשר להורים כי מענק הלימודים השנתי ישולם בקרוב, וכי הכספים צפויים להיכנס לחשבונות הבנק של הזכאים ביום שלישי, 11 באוגוסט.
המענק מיועד לסייע למשפחות בהוצאות הרבות של ציוד וספרים לקראת שגרת הלימודים החדשה, ומשולם באופן ישיר לחשבון הבנק, ללא צורך בהגשת בקשה מיוחדת עבור מרבית הזכאים.
אלו הן אוכלוסיות הזכאים למענקהורים יחידניים, גרושים, פרודים או אלמנים – עבור ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2009 ועד ל-31 בדצמבר 2020.משפחות ברוכות ילדים (4 ילדים ויותר עד גיל 18) – עבור ילדים שנולדו בין 1.1.2009 ל-31.12.2020, במידה והמשפחה מקבלת אחת מהקצבאות הבאות: הבטחת הכנסה, נכות כללית, מזונות או קצבת שאירים.