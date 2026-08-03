עופר וינטר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

תת-אלוף במיל' עופר וינטר יצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות הודעתו בשידור חי על החלפת אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט.

בדבריו הבהיר וינטר כי הדרך שבה בחר השר לנהל את האירוע פוגעת בראש ובראשונה באמון הציבור במערכת הביטחון ובדרג המדיני, והדגיש את חשיבות הסמכות והאחריות הנדרשות בניהול צה"ל.

"אבי בלוט פעל יותר מכולם למימוש הריבונות"

"האופן שבו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור", ציין וינטר והבהיר את הסטטוס המשפטי והפיקודי בשטח: "הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד המרכז".

וינטר יצא להגנתו של האלוף בלוט והחמיא לתפקודו בגזרה: "אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות".