רגע מרגש ומיוחד במינו נרשם אמש (שבת) בתוכנית "דה וויס" ברשת 13, כאשר המנטור עידן רייכל לא הצליח לעצור את הדמעות והתפרק בבכי בעקבות ביצוע מרגש במיוחד של המתמודדת מאי מלר לשיר "שמרי נפשך" של נתן אלתרמן.

רייכל, שליווה את מלר בפסנתר במהלך הביצוע, נאלץ לעצור לרגע ולנגב את הדמעות שזלגו מעיניו. כשהמצלמות תפסו אותו מתרגש, הוא פנה אל הקהל והמתמודדת והסביר את הרגש העמוק שעלה בו: "'שמרי נפשך' כותב אלתרמן לבת שלו, לתרצה. והוא יודע שהנפש שלה סוערת, סוערת, סוערת. והוא אומר לה... הוא יודע שיש כל כך הרבה דברים להיזהר מהם. שרפות ועניינים ואסונות, אבל תשמרי על הנפש שלך".

המוזיקאי המוערך המשיך ואמר דברים שנגעו ללב: "ואי אפשר לנתק שיר כזה ממה שקורה פה במדינה הזאת, שיש כל כך הרבה אנשים שנפגעו בנפשם. יש כל כך הרבה כאלה שנפגעו בגופם, אבל כל כך הרבה כאלה שנפגעו בנפשם".

רייכל הדגיש את המשמעות המיוחדת של התוכנית בהקשר הישראלי: "לבוא בתוכנית כזאת, שהיא זוהרת ואורות ועניינים, ולהבין איפה אנחנו חיים. אנחנו לא ב'דה וויס' דנמרק, ואנחנו לא ב'דה וויס' של שוודיה. זו מדינה מוכת אסונות, שיושבים המון הורים, המון הורים בבית עכשיו ואומרים 'רק שהילד שלי יהיה בסדר', ש... שיחזור מהצבא בסדר, ושישתקמו מהנובה. זה אסון".

המנטור פנה אל מאי מלר בדברי שבח: "ואת שרה 'שמרי נפשך, שמרי נפשך, שמרי נפשך, שמרי נפשך...' שמעי, זה יותר גדול מכל דבר. עם מי שלא תלכי פה, יהיה בסדר". דבריו התקבלו במחיאות כפיים סוערות מהקהל באולפן, כשאדר, אחיה של מאי, לא הסתיר את התרגשותו וקרא "וואו".

רגעים מרגשים נוספים בתוכנית

הרגע המרגש של רייכל מצטרף לשורה של רגעים רגשיים שנרשמו בעונה הנוכחית של "דה וויס". לפני מספר שבועות, המנטורית נועה קירל פרצה בבכי במהלך חילופי דברים עם השופט שלומי שבת, כשהיא שיתפה בתחושותיה לגבי הגיל הצעיר שלה והאופן שבו היא נתפסת בעיני הציבור.

התוכנית ממשיכה לספק רגעים מרגשים ומשמעותיים, כאשר מתמודדים כמו שרוליק אלישע מירושלים, תלמיד בית מדרש ומנהל ארגון "למען אחי", מצליחים לגעת בלבבות השופטים והקהל בביצועים עוצמתיים.

הרגע המרגש של עידן רייכל מדגים את הכוח של המוזיקה לבטא את הרגשות העמוקים ביותר של החברה הישראלית, במיוחד בתקופה מורכבת זו.