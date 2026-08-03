שדרן הרדיו הוותיק דורי בן זאב נעדר בשבועיים האחרונים מתכניתו היומית ברדיו 88 FM, כך דיווח רן בוקר מאתר ynet. הסיבה להיעדרות: התייבשות ומעיים דלוקות שהתפתחו בעקבות מזג האוויר הקיצי החם במיוחד.

בן זאב, שהפך לאחד הקולות המוכרים והאהובים ברדיו הישראלי, מנהל מאז שבעה באוקטובר תכנית יומית המספקת למאזיניה נחמה ותקווה בימים הקשים. ההיעדרות הממושכת שלו מהאולפן עוררה דאגה בקרב מאזיניו הנאמנים.

רופאים ממליצים בתקופה זו להקפיד על שתיית מים בכמויות מספיקות, במיוחד בימים חמים במיוחד. התייבשות עלולה להוביל לסיבוכים רפואיים שונים, כולל בעיות במערכת העיכול, כפי שקרה למגיש הוותיק.

דורי בן זאב עבר בשנה האחרונה תקופה לא פשוטה. כזכור, לפני כשנה הוא היה מעורב בתאונת דרכים קשה בה דרס למוות הולכת רגל בכניסה הדרומית לחיפה בדרכו לשידור. בראיון מרגש עם רוני קובן הוא שיתף בהתמודדות הנפשית הכבדה עם האסון.

למרות הקשיים, בן זאב המשיך לשדר את תכניתו היומית ברדיו, שהפכה למקור נחמה רב למאזינים בתקופת המלחמה. כעת, ההיעדרות בשל בעיות בריאותיות מעוררת תקווה להחלמה מהירה ושיבה מוקדמת לאולפן.

עדכונים נוספים על מצבו של המגיש ומועד שיבתו לשידור צפויים להתפרסם בהמשך.