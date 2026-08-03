הקורבן הנוסף של סערת כ"ץ: "שרף אותו בצה"ל"

הרמטכ"ל והאלוף בלוט ( צילום: דובר צה'ל )

הסערה סביב הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כוונתו למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז ממשיכה לעורר הדים.

לצד הביקורת על אופן ההכרזה והיחס כלפי האלוף אבי בלוט, יש מי שטוען כי ישנו נפגע נוסף מהפרשה, דווקא המועמד לתפקיד. בריאיון ל־103FM התייחס הפרשן הצבאי של "מעריב", אבי אשכנזי, להודעת שר הביטחון ואמר כי לדעתו המהלך הסב נזק גם לבר כליפא. לדבריו: "השר כ"ץ פגע לא רק בבלוט, אלא הוא גם פגע בצורה קיצונית בבר כליפא כשהפך אותו לדמות פוליטית בתוך המשחק שלו."

דדו בר כליפא ( (צילום: יונתן זינדל, פלאש 90) )

"הוא שרף אותו בצה"ל ואי אפשר יהיה למנות אותו, הוא שם עליו תווית של אלוף פוליטי."

הדברים מצטרפים לגל ביקורת נרחב שהתעורר מאז הודיע כ"ץ בריאיון טלוויזיוני על המינוי הצפוי. זמן קצר לאחר מכן הבהיר דובר צה"ל כי הדברים לא תואמו עם הרמטכ"ל וכי אין כוונה להחליף את מפקד פיקוד המרכז בתקופה הנוכחית.

מנגד, בלשכת שר הביטחון הדגישו כי ההחלטה נשענת על המלצה שהגיש הרמטכ"ל כבר בחודש אפריל, וכי המינוי צפוי להתבצע במסגרת סבב המינויים הבא.