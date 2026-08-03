עמית סגל תוקף את כ"ץ: "פשוט שיגעון מוחלט"

הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ על כוונתו למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז ממשיכה לעורר הדים.

העיתונאי עמית סגל מתח ביקורת חריפה על עצם ההכרזה ועל הרקע לה: "חטאו של האלוף בלוט: פעל במקצועיות ותוך הגנה על ההתיישבות, אך לא בלו״ז של הפריימריז בליכוד. פשוט שיגעון מוחלט."

סגל המשיך ותקף: "אני מציע לחשוב מה הייתה התגובה לו שר הביטחון גולן היה מודיע אצל אופירה וסרי על החלפת אלוף פיקוד דרום בגלל שהיה, לשיטתו, לא קשוב מספיק למחנה מרכזי בגוש השינוי. וכל זה ערב פריימריז בדמוקרטים."