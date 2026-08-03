השר כ"ץ הכריז בערוץ 14: דדו בר כליפא יחליף את האלוף בלוט 

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אמש (ראשון) במהלך שידור חי כי בכוונתו למנות את ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף אבי בלוט.

בריאיון לערוץ 14 אמר כ"ץ כי החליט לקדם את המינוי וציין כי בר כליפא, לשעבר מפקד אוגדה 36, מייצג את "דור הגיבורים וההכרעה". עוד הוסיף כי הרמטכ"ל המליץ על מינויו לתפקיד.

כשנשאל אם הוא סומך על בר כליפא שיישם את המדיניות הביטחונית שהוא מוביל, השיב כ"ץ בחיוב והביע בו אמון מלא.