השר כ"ץ הכריז בערוץ 14: דדו בר כליפא יחליף את האלוף בלוט 

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע אמש (ראשון) במהלך שידור חי כי בכוונתו למנות את ראש אגף כוח האדם בצה"ל, האלוף דדו בר כליפא, למפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף אבי בלוט.
בריאיון לערוץ 14 אמר כ"ץ כי החליט לקדם את המינוי וציין כי בר כליפא, לשעבר מפקד אוגדה 36, מייצג את "דור הגיבורים וההכרעה". עוד הוסיף כי הרמטכ"ל המליץ על מינויו לתפקיד.
כשנשאל אם הוא סומך על בר כליפא שיישם את המדיניות הביטחונית שהוא מוביל, השיב כ"ץ בחיוב והביע בו אמון מלא.
דובר צה"ל: אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים
זמן קצר לאחר הריאיון פרסם דובר צה"ל הודעה חריגה, שלפיה דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. עוד נמסר כי האלוף אבי בלוט ממשיך לפקד על פיקוד המרכז "במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה", וכי הוא זוכה לאמון מלא.
בדובר צה"ל הוסיפו כי אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו, וכי אם וכאשר תתקבל החלטה בנושא, היא תיעשה בהתאם לנהלים המקובלים.
בתגובה לדברים פרסמה לשכת שר הביטחון הודעה, שבה נטען כי כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, למנות את האלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז ואף ביקש משר הביטחון לראיין אותו לתפקיד.
לפי לשכת השר, במהלך חודש יוני קיים כ"ץ ריאיון אישי עם בר כליפא, ולאחר שהתרשם ממנו החליט לאשר את המלצת הרמטכ"ל ולהודיע כי המינוי צפוי להתבצע במסגרת סבב המינויים הבא.
עוד נמסר מלשכת שר הביטחון כי מדיניותו היא לקדם לתפקידי פיקוד בכירים קצינים בעלי ניסיון מוכח בלחימה ובהובלת הישגים במלחמה, בהתאם לקו הביטחוני שהוא מוביל יחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
הרמטכל ודובר צהל משקרים!!בסוף חודש אפריל זמיר המליץ לכץ למנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז, במקום אבי בלוט, וכ"ץ אישר.ועכשיו, הרמטכל, יקיר השמאל תוקף את כץ וטוען שכץ לא תיאם איתו, ומשבח את בלוט!...