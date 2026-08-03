רעידת אדמה במצרים הורגשה בדרום הארץ

רעידת אדמה בעוצמה 5.7 פקדה הלילה (בין ראשון לשני) את אזור מצרים, סמוך לשעה 03:00, והורגשה גם באזורים שונים בישראל.
מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים משטח ישראל.
זמן קצר לאחר הרעידה, משתמשים רבים במכשירי אנדרואיד דיווחו כי קיבלו התרעת רעידת אדמה אוטומטית ממערכת ההתראות של גוגל.
למרות התחושות שדווחו בעיקר בדרום הארץ ובאזור ים המלח, לא הופצה התרעה רשמית מטעם פיקוד העורף, ובשלב זה גם לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש.
על פי ההערכות, הרעידה הורגשה גם במדינות נוספות באזור, ובהן ירדן, לבנון, סוריה, סעודיה וקפריסין, לצד מצרים שבה היה מוקד האירוע.
כך יש לנהוג בזמן רעידת אדמה
בפיקוד העורף מזכירים כי במקרה של רעידת אדמה יש להעדיף יציאה מיידית לשטח פתוח, כל עוד ניתן לעשות זאת בבטחה ובתוך זמן קצר.
אם אין אפשרות לצאת מהמבנה, מומלץ להיכנס למרחב מוגן או לעמוד סמוך לקיר פנימי, תוך התרחקות מחלונות, ארונות ורהיטים כבדים שעלולים ליפול.
מי שנמצא מחוץ למבנה מתבקש להתרחק ממבנים, עצים, עמודי חשמל וגשרים. בזמן נסיעה, יש לעצור את הרכב במקום בטוח ולהמתין עד לסיום הרעידות.
ישראל שוכנת לאורך השבר הסורי-אפריקני, הנחשב לאחד האזורים הפעילים מבחינה סייסמית. מומחים מדגישים כי אמנם לא ניתן לחזות רעידות אדמה, אך היכרות עם הנחיות הבטיחות והיערכות מוקדמת עשויות להפחית משמעותית את הסיכון בעת אירוע כזה.