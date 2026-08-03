רעידת אדמה במצרים הורגשה בדרום הארץ

רעידת אדמה בעוצמה 5.7 פקדה הלילה (בין ראשון לשני) את אזור מצרים, סמוך לשעה 03:00, והורגשה גם באזורים שונים בישראל.

מוקד הרעש היה במרחק של כ-300 קילומטרים משטח ישראל.

זמן קצר לאחר הרעידה, משתמשים רבים במכשירי אנדרואיד דיווחו כי קיבלו התרעת רעידת אדמה אוטומטית ממערכת ההתראות של גוגל.

למרות התחושות שדווחו בעיקר בדרום הארץ ובאזור ים המלח, לא הופצה התרעה רשמית מטעם פיקוד העורף, ובשלב זה גם לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק לרכוש.

על פי ההערכות, הרעידה הורגשה גם במדינות נוספות באזור, ובהן ירדן, לבנון, סוריה, סעודיה וקפריסין, לצד מצרים שבה היה מוקד האירוע.