פסולת חלל נופלת לכדור הארץ - ומציבה איום גובר

המירוץ לחלל בעידן החדש - בהובלת מעצמות וחברות פרטיות - יוצר תופעת לוואי הולכת ומחמירה: פסולת חלל הנופלת לכדור הארץ בתדירות חסרת תקדים. לפי הערכות עדכניות, קרוב לטון של חומר מעשה ידי אדם חוזר לאטמוספרה מדי שבוע, כאשר חלקים מסוימים שורדים את החום הקיצוני ופוגעים בקרקע.

תקרית שאירעה ב-30 בדצמבר 2024 ממחישה עד כמה הסיכון כבר אינו תיאורטי. בכפר מוקוקו שבמחוז מקואני בקניה, כ-50 קילומטרים מדרום-מזרח לניירובי, התרסקה טבעת הפרדה של רקטה במשקל כ-500 קילוגרם וקוטר של 2.5 מטרים. החפץ, שהיה אמור להתפרק ולהישרף בעת החדירה לאטמוספרה, פגע בשדה חקלאי בקול רעם שנשמע למרחקים עצומים. תושבים מקומיים תיארו בהלה ותחושה של "סוף העולם".

סוכנות החלל של קניה אישרה כי מדובר ברכיב של משגר חלל, אך הגדירה את האירוע כ"מקרה בודד". בפועל, נתונים מצביעים על מגמה רחבה בהרבה. לפי סוכנות החלל האירופית, כ-140 מיליון חלקי פסולת - החל משברי צבע ועד לוויינים שלמים שיצאו משימוש - מקיפים כיום את כדור הארץ.

הבעיה מחריפה עם התרחבות קונסטלציות הלוויינים. מערך Starlink של SpaceX, למשל, כולל אלפי לוויינים בעלי אורך חיים מוגבל, כאשר בין אחד לארבעה מהם נכנסים לאטמוספרה מדי יום. למרות שרובם מתפרקים, חלקים מסוימים מצליחים לשרוד - בעיקר בשל שימוש בחומרים מתקדמים ועמידים לחום.

היכולת לחזות היכן ינחתו השברים מוגבלת מאוד. סטייה של דקה אחת בלבד בחישוב זמן החדירה לאטמוספרה יכולה להזיז את אזור הפגיעה הפוטנציאלי בכ-480 קילומטרים. המשמעות היא שגם מערכות החיזוי המתקדמות ביותר אינן מסוגלות לספק התרעה מדויקת.

מעבר לסיכון הפיזי, עולה גם שאלה משפטית מורכבת. אמנות בינלאומיות מטילות אחריות על מדינות השיגור לנזקים הנגרמים מפסולת חלל, אך בפועל, קהילות כפריות במדינות מתפתחות מתקשות לממש את זכויותיהן. כך נוצרת מציאות שבה האזורים הפגיעים ביותר - לעיתים מתחת למסלולי השיגור - הם גם אלה שנותרים ללא פיצוי או הגנה.

עם אלפי לוויינים נוספים המתוכננים לשיגור בשנים הקרובות, הסיכון רק צפוי לגדול. השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא לא האם פסולת חלל תמשיך ליפול - אלא מי יישא באחריות כאשר היא תפגע בקרקע.