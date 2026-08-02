היסטוריה בלב הים: רחפן קלט רגע נדיר שאיש לא תיעד קודם | צפו

רגע הלידה כפי שנתפס במצלמת הרחפן ( צילום: צילום מסך )

אירוע יוצא דופן בעולם המחקר הימי תועד לאחרונה מול חופי אוסטרליה, כאשר רחפן הצליח ללכוד לראשונה מלמעלה את לידתו של לווייתן גדול־סנפיר (Humpback whale) – רגע נדיר ביותר שכמעט ואינו נצפה בטבע.

האירוע התרחש מול חופי ניו סאות' ויילס, במהלך עונת הנדידה השנתית של הלווייתנים, כאשר כ-50 אלף פרטים נעים מאזורי ההזנה באנטארקטיקה לעבר המים החמים של קווינסלנד לצורך רבייה והולדת צאצאים. מי שתיעד את הרגע ההיסטורי הוא אלכסנדר פורסט, צלם טבע בן 20 ומתנדב בארגון ORRCA (הארגון האוסטרלי להצלת ולחקר יונקים ימיים). פורסט הבחין בלווייתנית הנעה באיטיות חריגה - התנהגות שעוררה את חשדו. “בהתחלה חשבתי שהיא פשוט נחה,” סיפר. “מעולם לא ראיתי לווייתן נע בצורה כל כך איטית ועקבית. ואז, תוך רגעים, הכול השתנה.”.

בתיעוד נראית עננת דם מתפשטת במים, ולאחריה מגיח גור קטן בצבע אפור בהיר אל פני השטח - ככל הנראה לנשימתו הראשונה. זמן קצר לאחר מכן נראה הצאצא מניע את זנבו ומצטרף לאמו, כאשר השניים ממשיכים לשחות יחד.

לדברי חוקרי ORRCA, מדובר רק בפעם הרביעית בהיסטוריה שבה תועדה לידה מלאה של לווייתן גדול־סנפיר - והפעם הראשונה שבה היא מצולמת מהאוויר באמצעות רחפן, מה שמאפשר זווית תיעוד ייחודית וניתוח מדויק יותר של התהליך.

ראש תחום המחקר בארגון, אנני פוסט, ציינה כי “מדובר בתרומה יוצאת דופן להבנת התנהגות הרבייה והאימהות של לווייתנים - תחום שעד כה נותר ברובו נסתר.”

לאחר הלידה, המשיכו החוקרים לעקוב אחר האם ובנה במשך מספר שעות, ותיעדו אינטראקציות ראשונות ביניהם וכן מפגשים עם לווייתנים נוספים.

למרות שלידות במהלך נדידה אינן נדירות לחלוטין, תיעוד מלא של התהליך נחשב לאירוע חריג במיוחד. עבור מדענים, מדובר בהזדמנות נדירה לבחון מקרוב שלב קריטי במחזור החיים של המין.

הלווייתן הגדול־סנפיר, שבעבר ניצוד כמעט עד סף הכחדה, נחשב כיום לאחת מהצלחות השימור הבולטות בעולם הימי, עם התאוששות מרשימה בעשורים האחרונים.

“אחרי אלפי שעות של צילום לווייתנים מהאוויר, מעולם לא ראיתי דבר כזה,” סיכם פורסט.