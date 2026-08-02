בזוס חוזר למקום השלישי: מניית אמזון מזנקת בעקבות התוצאות

ג'ף בזוס שב בסוף השבוע למקום השלישי בדירוג האנשים העשירים בעולם, לאחר שמניית אמזון רשמה זינוק חד של יותר מ-14% - העלייה היומית החדה ביותר שלה זה למעלה מארבע שנים. העלייה הגיעה בעקבות פרסום דוחות רבעוניים חזקים מהצפוי, שהוסיפו לעושרו של בזוס כ-32 מיליארד דולר בתוך יום אחד בלבד.

על פי מדדי בלומברג ופורבס, בזוס עקף מחדש את סרגיי ברין, מייסד-שותף של גוגל, וכעת מדורג אחרי אילון מאסק ולארי פייג'. הונו מוערך בכ-278 עד 290 מיליארד דולר, תלוי במדד.

מאחורי הזינוק המרשים עומדת בעיקר חטיבת שירותי הענן AWS, שהמשיכה להוות מנוע הצמיחה המרכזי של אמזון. החברה דיווחה על הכנסות רבעוניות כוללות של 200.6 מיליארד דולר - עלייה של 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, הרבה מעל תחזיות האנליסטים.

AWS לבדה רשמה הכנסות של 42.2 מיליארד דולר, זינוק של 37% - קצב הצמיחה הגבוה ביותר מאז 2021. הרווח התפעולי של החטיבה הגיע ל-16.6 מיליארד דולר, והיא אחראית לכ-61% מהרווח התפעולי הכולל של אמזון. מנכ"ל החברה, אנדי ג'סי, ציין כי תחומי הבינה המלאכותית והשבבים הייעודיים כבר חצו קצב הכנסות שנתי של 25 מיליארד דולר כל אחד.

במקביל, אמזון הודיעה על הגדלת תחזית ההשקעות לשנת 2026 ל-220 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת של 200 מיליארד. העלייה מיוחסת בעיקר לביקוש הגובר לתשתיות AI ולעלויות רכיבי זיכרון. ג'סי הדגיש כי גם בהיקף השקעות כזה, החברה עדיין מתקשה לעמוד בביקוש מצד הלקוחות.

היקפי ההשקעה העצומים בתחום הבינה המלאכותית מעוררים שאלות בקרב משקיעים בנוגע להחזר העתידי, אך תוצאות AWS מצביעות על ביקוש אמיתי ורווחיות גבוהה, עם שיעור רווח תפעולי של כמעט 37%.

בזוס וברין החליפו מקומות מספר פעמים בשבועות האחרונים, על רקע תנודתיות במניות הטכנולוגיה וסנטימנט סביב תחום ה-AI. עם זאת, הזינוק האחרון במניית אמזון העניק לבזוס יתרון ברור - לפחות לעת עתה.