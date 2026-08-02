הטלסקופ שישנה את חקר היקום: חצי מיליון גלקסיות בתמונה אחת

המצלמה הגדולה בעולם שבמצפה ורה רובין ( צילום: J. Ramseyer Orrell/SLAC National Accelerator Laboratory )

מצפה ורה סי. רובין, הממוקם בהרי האנדים בצ'ילה, פרסם תמונה יוצאת דופן הכוללת יותר מ-500 אלף גלקסיות וכ-50 אלף כוכבים - אחת התמונות המפורטות ביותר שנלכדו אי פעם של היקום העמוק. התמונה הורכבה ממאות חשיפות שונות ומתמקדת באזור שמיים מוכר היטב בשם COSMOS, הנחשב לאחד החלונות הנקיים והעשירים ביותר לחקר היקום הרחוק.

מאחורי ההישג עומדת מצלמת ה-LSST, מצלמה דיגיטלית עצומה של 3.2 גיגה-פיקסל, שמשקלה כ-3 טון וגודלה דומה לזה של מכונית קטנה. המצלמה מותקנת על טלסקופ סימוני בקוטר 8.4 מטרים, ומסוגלת ללכוד פרטים עדינים במיוחד - מגלקסיות ספירליות בעלות זרועות ברורות ועד גלקסיות קדומות ואדומות שנוצרו בשלבים מוקדמים של היקום. אזור COSMOS, שנחקר לראשונה על ידי טלסקופ החלל האבל בתחילת שנות ה-2000, ממוקם הרחק ממישור שביל החלב ולכן מספק שדה ראייה נקי יחסית מהפרעות של אבק וכוכבים קרובים. המשמעות: הצצה ישירה לעבר הרחוק של היקום, כאשר אור מהגלקסיות הרחוקות ביותר הגיע אלינו לאחר מסע ארוך ביותר. התמונה הנוכחית היא חלק משלב "Early Data Preview 2", הכולל תצפיות שבוצעו בין אפריל 2025 לינואר 2026, ומכסה כ-3,000 מעלות רבועות של שמי הדרום - כשליש מהשמיים הנראים מחצי הכדור הדרומי.

חלק מהתמונה שצילם הטלסקופ בורה רובין ( צילום: SLAC National Accelerator Laboratory )

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בעתיד הקרוב, מצפה רובין צפוי לבצע את אחד הסקרים האסטרונומיים השאפתניים ביותר אי פעם - Legacy Survey of Space and Time (LSST). במסגרת הפרויקט, הטלסקופ יצלם כ-700 תמונות בכל לילה במשך עשר שנים, וייצור מאגר נתונים חסר תקדים של היקום המשתנה. בין היתר, המדענים יוכלו לעקוב אחר תופעות חולפות כמו סופרנובות, ולמפות את התפתחות הגלקסיות לאורך זמן.

לדברי הנהלת המצפה, שדה COSMOS ישמש כמעין "מעבדת ניסוי" למדענים לקראת ניתוח כמויות הנתונים האדירות שיצטברו. הנתונים, שכרגע זמינים בעיקר לשותפים בינלאומיים, צפויים להיפתח לציבור הרחב בתוך כשנתיים - מהלך שעשוי להאיץ מחקר מדעי בקנה מידה עולמי.

למעשה ניתן לומר כי זו רק ההתחלה. התמונות הראשונות של מצפה רובין מציבות רף חדש לחקר היקום - ומרמזות על מה שעוד צפוי להגיע בעשור הקרוב.