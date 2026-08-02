על רקע הפרסומים ב'וואלה' בדבר מגעים שקטים בין בכירים בליכוד לבין חבר הכנסת ירון לוי (שפרש לאחרונה מ'יש עתיד') לשילובו ברשימת הליכוד, התפתח הלילה עימות פומבי ונוקב בין מפלגת 'יש עתיד' לבין מועמד מפלגת 'הדמוקרטים'.

את הסערה ניצת פוסט שפרסם משה רדמן, מועמד 'הדמוקרטים' לכנסת, ששיתף את הדיווח על ח"כ ירון לוי ועקץ את שותפיו למחנה סביב סוגיית העריקות והנאמנות האידאולוגית. "היופי במפלגה דמוקרטית שהיא עמוד שדרה אידיאולוגי ברור ולא מתנצל, הוא שאין חתולים בשק", כתב רדמן והוסיף: "את המסקנה הזו צריך לזכור בבחירות הקרובות ובכלל".

"בכנסת לומדים לא להקטין חברים – בטח לפני שעשית משהו"

העקיצה של רדמן עוררה תגובה חריפה וזועמת מצד חבר הכנסת ולדימיר בליאק מסיעת 'יש עתיד', שרמז בתגובה כי דווקא במפלגת העבודה ההיסטורית (כיום חלק מ'הדמוקרטים') נרשמו בעבר לא מעט עריקות לממשלות בנימין נתניהו.

"הייתי יכול בכיף להיכנס לחשבונאות העריקים ממפלגת העבודה לממשלות נתניהו – והרשימה שם ממש לא קצרה – אבל אני דווקא מעדיף להתמקד במשהו אחר", השיב בליאק בציניות.

חבר הכנסת מ'יש עתיד' המשיך ותקף את התנהלותו של רדמן ברשתות: "היופי הוא שבמהלך השנים האחרונות, למרות התחרות הטבעית והפערים האידאולוגיים, ידענו לעבוד מצוין ובכבוד הדדי עם חברי הכנסת של המפלגה ברגעים הכי קשים שבהם נבחן עמוד השדרה – בעולם האמיתי ולא בבלבולי מוח בטוויטר".

בליאק חתם את דבריו במסר תקיף למועמד החדש: "בכנסת אתה לומד להעריך שותפים, לא לקפוץ על כל סוגיה ולא להקטין את החברים שלך למאבק – בטח ובטח לפני שעשית משהו בעצמך בכנסת. לא מבין למה זה טוב ולמה זה תורם".