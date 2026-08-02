IBM מכריזה על "עליונות קוונטית" ומכוונת לשווי של טריליון דולר

חברת IBM הודיעה בסוף השבוע האחרון על פריצת דרך משמעותית בתחום המחשוב הקוונטי, לאחר שהצליחה לבצע חישוב מורכב בזמן של כ-15 דקות בלבד - משימה שלדבריה הייתה דורשת זמן בלתי סביר עבור מחשבים קלאסיים מתקדמים. ההישג, שנעשה בשיתוף חוקרים מאוניברסיטת שיקגו, מוגדר על ידי החברה כהוכחה ל"עליונות קוונטית" מאומתת.

הניסוי כלל שימוש ב-70 קיוביטים לוגיים (יחידת מידה למידע קוונטי), תוך יישום שיטה חדשנית לתיקון שגיאות - אחד האתגרים המרכזיים בתחום. החוקרים ביצעו אלפי פעולות קוונטיות מורכבות, כולל מאות פעולות מסוג T, והשיגו שיעור שגיאות נמוך פי עשרה מהשגיאות ברמת החומרה. מדובר באחד הניסויים המתקדמים ביותר שנעשו עד כה בתחום המחשוב הקוונטי הלוגי.

בניגוד לניסויים קודמים שהתבססו על דגימות מעגלים אקראיים - שיטה שקשה לאמת ככל שהמורכבות גדלה - הגישה החדשה מאפשרת גם אימות של התוצאה, תוך שמירה על רמת קושי חישובית גבוהה. "אימות הוא אחד האתגרים הגדולים בהוכחת עליונות קוונטית", אמר פרופ' ביל פפרמן מאוניברסיטת שיקגו. "העבודה שלנו מגדילה את הביטחון בכך שהמערכת הקוונטית אכן פותרת בעיה קשה".

במקביל להכרזה המדעית, מנכ"ל IBM, ארווינד קרישנה, הציג תחזית כלכלית נועזת. בריאיון לתוכנית Mad Money ציין כי למחשוב קוונטי תהיה השפעה מדידה על הכנסות החברה כבר עד 2028–2029, ואף העריך כי התחום עשוי לייצר ערך של טריליון דולר עד סוף שנות ה-30.

הצהרות אלו מגיעות לאחר תקופה תנודתית עבור מניית IBM, שצנחה ב-25% ביום אחד בחודש יולי בעקבות עיכובים בהשקעות מצד לקוחות. עם זאת, קרישנה הדגיש כי חלק משמעותי מהעסקאות שנדחו כבר הושלמו בשבועות שלאחר מכן.

במבט קדימה, IBM מתכננת להשקיע למעלה מ-10 מיליארד דולר בתחום המחשוב הקוונטי בחמש השנים הקרובות. החברה גם שואפת להשיק מחשב קוונטי עמיד לשגיאות בקנה מידה רחב עד 2029, ובמקביל מקדמת הקמת מפעל ייעודי לייצור שבבים קוונטיים, בשיתוף משרד המסחר האמריקאי ובהשקעה משותפת של כ-2 מיליארד דולר.

המחקר המלא פורסם ב-arXiv כשהוא משמש כצעד נוסף במירוץ הגלובלי לפיתוח מחשבים קוונטיים בעלי ערך מעשי - תחום שעשוי לשנות תעשיות שלמות, מהצפנה ועד פיתוח תרופות.