קריסה חדה: אלון מאסק איבד כמעט 700 מיליארד דולר

אלון מאסק, האיש העשיר בעולם, חווה בחודשים האחרונים תנודתיות קיצונית בהונו האישי, כאשר לפי מדדי הון עדכניים איבד קרוב ל-700 מיליארד דולר מאז השיא שנרשם באמצע יוני. הירידה הדרמטית, שנחשבת לאחת ממחיקות העושר הגדולות בהיסטוריה, נובעת בעיקר מהיחלשות חדה בשווי החברות שבשליטתו - טסלה ו-SpaceX.

הזינוק החד הגיע לאחר הנפקת SpaceX ביוני, שהקפיצה את שווי החברה והובילה את מאסק לשווי אישי חסר תקדים של מעל טריליון דולר. עם זאת, ההתלהבות בשוק התחלפה במהירות בזהירות, כאשר מניית החברה איבדה כ-50% מערכה בתוך שבועות ספורים. בין הגורמים לכך נמנים עיכובים בתוכנית Starship, עסקת רכישה גדולה בתחום הבינה המלאכותית שדיללה את בעלי המניות, וכן הערכות כי השווי הראשוני היה מנופח.

גם טסלה תרמה למגמה השלילית. מניית החברה ירדה בכ-37% מהשיא השנתי, לאחר פרסום דוחות חלשים מהצפוי לרבעון השני. הרווח התפעולי של החברה עמד על כ-400 מיליון דולר בלבד - רחוק משמעותית מהתחזיות שעמדו על יותר מ-1.7 מיליארד דולר.

הטלטלה לא פסחה על שאר עשירי העולם. לפי נתוני פורבס, עשרת המיליארדרים המובילים איבדו יחד כ-368 מיליארד דולר במהלך חודש יולי בלבד, כאשר חלקו של מאסק מהסכום היווה כמעט את כולו. למרות זאת, הוא עדיין מוביל בפער ניכר בראש רשימת העשירים בעולם.

במקביל, דיווחים על אפשרות למיזוג בין טסלה ל-SpaceX מוסיפים לאי הוודאות בשווקים. לפי פרסומים, מאסק שוקל מהלך רחב היקף שעשוי לכלול גם מכירה או פיצול של פעילות טסלה בסין. משקיעים רבים מביעים חשש ממבנה קונגלומרטי - תאגיד ענק המורכב מחברת אם השולטת בחברות קטנות יותר בתחומים שונים, אשר בשנים האחרונות נוטה להיסחר בדיסקאונט לעומת חברות ממוקדות.

SpaceX צפויה לפרסם את תוצאותיה הכספיות בימים הקרובים, כאשר בשוק מעריכים כי הדוחות עשויים להיות גורם מכריע נוסף בכיוון המניה. בינתיים, ההון של מאסק חזר לרמות שקדמו להנפקה - תזכורת חדה לאופי התנודתי של שווקי הטכנולוגיה ולסיכונים הכרוכים בהערכות שווי גבוהות במיוחד.