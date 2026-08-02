ח"כ משה סולומון: עכשיו כולם מבינים שצדקתי

חבר הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) התייחס הבוקר בראיון לרדיו 'כאן מורשת' לדבריו האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, והזכיר כי עמדתו לגבי חוק המעצרים והסדרת הגיוס הייתה ידועה כבר מהרגע הראשון.

במהלך הראיון הגיב סולומון להתבטאויות של נתניהו סביב סוגיית הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות והאכיפה מול אלה שאינם לומדים. "הנה עכשיו ראש הממשלה אומר בקולו שחוק המעצרים לא היה מהלך נכון ולא היה טוב, ושכל מי שאינו שוקד על תלמודו בישיבה יידרש להתגייס לשירות", אמר.

סולומון הדגיש בדבריו כי עמדה זו הוטחה במערכת הפוליטית כבר בעבר, אך נתקלה באוזניים ערלות. "את הדברים האלה בדיוק אמרתי בעצמי מספר רב של פעמים", הבהיר סולומון והוסיף בצרור של אכזבה: "לצערי הרב, הדבר הזה לא התקבל בזמן אמת".