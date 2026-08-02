האיחוד האירופי נגד Temu: "שיבשו חקירה" במהלך פשיטה דרמטית

הנציבות האירופית הגישה ביום שישי האחרון כתב אישום ראשוני נגד ענקית המסחר המקוון Temu, בטענה כי לא שיתפה פעולה באופן מלא במהלך פשיטה שבוצעה במשרדיה בדבלין בדצמבר האחרון. מדובר בצעד משמעותי במסגרת הגברת הפיקוח של האיחוד האירופי על פעילותן של חברות זרות הפועלות בשוק האירופי.

הפשיטה, שנערכה בין 2 ל-5 בדצמבר 2025 במשרדי חברת WhaleCo - הזרוע האירופית של Temu - הייתה חלק מחקירה רחבה יותר הבוחנת האם החברה נהנתה מסובסידיות זרות שעלולות לעוות את התחרות בשוק. לפי הודעת הנציבות, Temu לא סיפקה מידע חיוני בנוגע למבנה הארגוני שלה באירופה, מערכות ה-IT שבשימוש, וכן מסמכים פיננסיים ועסקיים רלוונטיים.

הטענות הן כי חוסר שיתוף הפעולה פגע ביכולת החוקרים לגשת למידע קריטי שעשוי היה לשפוך אור על מקורות המימון של פעילות החברה באיחוד. בהתאם לחוק הסובסידיות הזרות, שנכנס לתוקף בשנת 2023, חברות מחויבות לשתף פעולה באופן מלא עם חקירות מסוג זה, כולל במהלך פשיטות פתע.

מנגד, Temu דוחה את הטענות מכל וכל. בהודעת החברה נמסר כי היא "שיתפה פעולה באופן מלא עם דרישות הרשויות" וכי היא בוחנת את טענות הנציבות. עוד הדגישה החברה כי היא אינה נהנית מסובסידיות זרות בלתי הוגנות, וטענה כי פעילותה העסקית מניבה תזרים מזומנים מספק למימון פעילותה באירופה.

הנציבות הבהירה כי האישומים הנוכחיים מתייחסים אך ורק להתנהלות במהלך הפשיטה, ואינם קובעים מסקנה לגבי החקירה המרכזית בנוגע לסובסידיות. ל-Temu ניתנה כעת האפשרות להשיב רשמית לטענות.

נציין כי Temu רשמה צמיחה מהירה במיוחד באירופה, עם כ-130 מיליון משתמשים ברחבי האיחוד - מה שמלמד על היקף השפעתה בשוק. על רקע זה, הרגולטורים באירופה מגבירים את הפיקוח על פעילות פלטפורמות זרות, במיוחד כאלה הנתמכות לכאורה על ידי ממשלות מחוץ לאיחוד.

המשך ההליך צפוי להוות מבחן משמעותי ליישום חוק הסובסידיות הזרות, ולסמן את גבולות הכוח של האיחוד האירופי מול ענקיות מסחר בינלאומיות.