אל תגיעו: כביש החוף ואיילון ייחסמו למספר לילות

משרד התחבורה וחברת 'נתיבי איילון' יוצאים השבוע בשורה של חסימות הרמטיות בכביש החוף (כביש 2) ובנתיבי איילון (כביש 20), במסגרת התקדמות פרויקט "נתיבים מהירים" והנפת גשרי שילוט חדשים.

העבודות יתבצעו במהלך שעות הלילה המאוחרות במטרה לצמצם את העומסים, ובמהלכן יופנו הנהגים לדרכים חלופיות.

מפת החסימות והשינויים בהסדרי התנועה:

הלילה שבין שני לשלישי (3-4 באוגוסט), מהשעה 00:00 עד 05:00: כביש 20 (איילון צפון) ייסגר לחלוטין לתנועה במקטע שבין מחלף רוקח למחלף קק"ל. כלי רכב שיסעו בכיוון זה יופנו ליציאה במחלף רוקח. הכניסה חזרה לאיילון צפון ממחלף קק"ל תישאר פתוחה כסדרה.

הלילה שבין שלישי לרביעי (4-5 באוגוסט), מהשעה 00:00 עד 05:00: כביש החוף (כביש 2) לכיוון דרום ייסגר בקטע שבין מחלף פולג למחלף וינגייט. לבאים ממחלף פולג דרומה לא תתאפשר כניסה לכביש 2, והתנועה תנותב לעבר כביש 553 ומשם לכביש 4. הנסיעה צפונה ממחלף פולג והגישה לדרום ממחלף וינגייט יפעלו כרגיל.

הלילה שבין רביעי לחמישי (5-6 באוגוסט), מהשעה 00:00 עד 05:00: כביש 2 לכיוון דרום ייחסם שוב, הפעם במקטע שבין מחלף נתניה למחלף גשר השלום בנתניה. הגישה לכביש 2 דרומה ממחלף נתניה תיחסם, והנהגים יופנו לעבר רחוב הרצל ושדרות בן צבי עד להתחברות במחלף גשר השלום, משם הגישה דרומה תישאר פתוחה.