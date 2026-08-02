סקר מנדטים: יאיר גולן מתרסק; בנט בשפל חדש

סקר מנדטים חדש של 'כאן חדשות' שפורסם הערב (ראשון) מציג תמונת מצב מתוחה בצמרת ומפת גושים נטולת הכרעה, לצד שחיקה מתמשכת במעמדו של נפתלי בנט.

על פי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו ומפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט ניצבות בתיקו בצמרת, כאשר כל אחת מהן זוכה ל-23 מנדטים.

מנגד, מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט רושמת ירידה נוספת ומגיעה לנתון שפל של 13 מנדטים בלבד. במקביל, בעקבות הקמפיין של הליכוד, מפלגת 'הדמוקרטים בראשות יאיר גולן נחלשת בשני מנדטים בהשוואה לשבוע שעבר ועומדת על 8 מנדטים.

מפת המנדטים המלאה

על פי הסקר, אילו הבחירות היו נערכות היום, כך הייתה נראית מפת המנדטים:

הליכוד – 23.

ישר! (גדי איזנקוט) – 23.

ביחד (נפתלי בנט) – 13.

ישראל ביתנו – 9.

עוצמה יהודית – 9.

הדמוקרטים – 8.

ש"ס – 8.

יהדות התורה – 8.

חד"ש-תע"ל – 6.

רע"ם – 5.

הציונות הדתית – 4.

מפלגת טרופר והנדל – 4

מתחת לאחוז החסימה נותרו מפלגת 'כחול לבן' בראשות בני גנץ ודדי שמחי, וכן מפלגת בל"ד.

תרחיש המפלגות המפוצלות: החדשות לא עוברות

בסקר נבחן גם תרחיש של ריצת מפלגות חדשות ומפוצלות. מהנתונים עולה כי ניסיונות של גורמי ימין ומרכז להקים מסגרות פוליטיות נפרדות אינם מגיעים בשלב זה לרף הנדרש: מפלגה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין אינה עוברת את אחוז החסימה, וכך גם מפלגה בראשות תת-אלוף במיל' עופר וינטר.

בנוסף, נבחנה השפעת הצטרפותו המסתמנת של ניצב בדימוס יואב סגלוביץ' לרשימת רע"ם. על פי הנתונים, למהלך אין כל השפעה אלקטורלית בשלב זה, והמפלגה בראשות מנסור עבאס שומרת על כוחה ויציבה על 5 מנדטים.

בסיכום הנתונים, מפת הגושים נותרת ללא שינוי דרמטי, כאשר אף אחד מהמחנות אינו מצליח להגיע לרוב יציב להקמת קואליציה ללא התפשרות על שותפויות מורכבות.