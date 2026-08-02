עמית סגל: "לנתניהו יש קוף על הגב"

עמית סגל ( הדס פרוש/פלאש90 )

על רקע הסערות הפוליטיות והצהרות החרמה ההדדיות של ראשי המפלגות לקראת הבחירות לכנסת, הפרשן הפוליטי של 'חדשות 12', עמית סגל, ניתח בשידור את גל ההתחייבויות של המועמדים השונים והסביר ממה הן נובעות באמת בשלב זה של הקמפיין.

בתחילת בדבריו התייחס סגל לניסיונות של ראש הממשלה בנימין נתניהו להתרחק מסוגיית חוק הגיוס והברית עם הסיעות החרדיות. "נתניהו הוא, בלשון מקצועית, קוף על הגב וחתיכת קוף", אמר סגל. "זה כל הקשר עם המפלגות החרדיות שדבוק אליו עכשיו בדבק שלוש שניות ומסרב להיפרד. נתניהו לא יכול לנהל קמפיין על האירוע הזה, הוא יכול לנסות מספיק זמן לפני הבחירות, אנחנו שלושה חודשים לפני, להרחיק את עצמו קצת, לנסות קצת להפריד את הדבר הזה". סגל הבהיר כי ביום שאחרי הבחירות ההצהרות הללו ייבחנו במבחן המציאות בלבד: "ברור לחלוטין שהאירוע הזה כולו אירוע של בחירות, וללאחר הבחירות זה תלוי בתוצאות. אם יהיה לגוש הימין 61, אז גולדקנופף יחזור לממשלה שלו והם יגיעו לנוסח שירצה את החרדים, ואם לא, אז ממילא זה לא רלוונטי".

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"ליברמן מבין שגולן מפריע, בנט מבין שאיחוד עם עבאס מפריע"

בהמשך התייחס הפרשן להדלפות מישיבת ההנהלה הסגורה של 'ישראל ביתנו', שבה הבהיר אביגדור ליברמן כי יאיר גולן לא יקבל את תיקי הביטחון והמשפטים, וכן להצהרתו של נפתלי בנט כי לא ישב עם רע"ם.

"אני למדתי מזה ומההצהרה של אביגדור ליברמן בסוף השבוע, שגם היא אגב בישיבת הנהלה סגורה, זה נורא איך כל הדברים דולפים תמיד, וזה פשוט מקומם", ציין סגל בציניות והוסיף: "הוא אמר שליברמן לא ייתן ליאיר גולן לא את הביטחון ולא את המשפטים. עכשיו אני אתן לכם ספוילר: זה שנתניהו אמר שלא יהיה חוק מעצרים, וזה שליברמן אמר שגולן לא יקבל תפקידים, וזה שבנט אמר אתמול שהוא לא יושב עם עבאס, זה מאוד יפה, אבל זה לא אומר שום דבר על היום שאחרי הבחירות".

לסיכום, הסביר סגל מה מניע את האמירות הללו ברמה הטקטית: "זה אומר שכרגע בסקרים, ליברמן רואה שגולן מפריע למצביעי ימין מתנדנדים, בנט רואה שחיבורים עם עבאס מפריעים לו, ונתניהו רואה איזה משקולת על הגב זה החרדים. זה הכל".