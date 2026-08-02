סיפור אהבה לארץ ישראל – והמחיר הכבד שמאחוריו

פאנל מרתק, חשוף ומטלטל התקיים היום בתוכנית “הדתיות האלה”, בהנחיית אורטל ברזילי והדר בן חמו, ועסק בשאלה שנעלמת פעמים רבות מאחורי הכותרות: מי הם באמת נערי הגבעות ואנשי החוות, מה מניע אותם – ומהו המחיר שהם משלמים על הדרך שבחרו?

בפאנל השבוע השתתפו, אילה בן גביר - אשתו של השר לביטחון לאומי, רבקה לאופר שמקדמת wellness וכיבוש, סיון עמרן - פעילה בפורום אימהות למען נערי הגבעות והחוות, אלירז פיין - נערת גבעות לשעבר (ובהווה).

הפגיעה הגיעה אלינו דווקא מצד "כוחותינו"

רבקה לאפר הגדירה את החיים בגבעות ובחוות כ”סיפור אהבה לארץ ישראל”. היא דיברה על החיבור העמוק לאדמה, על תחושת השליחות ועל הרצון לשמור על אדמות הארץ ולהבטיח שיישארו בידיים יהודיות.

אלירז פיין חשפה את המחיר האישי הכבד וסיפרה על מעצר קשה שעברה בגיל 18, שבמהלכו, לדבריה, נדרשה לעמוד בעירום מלא מול שוטרים. עדותה המחישה את הפער שבין תחושת השליחות של הנוער לבין היחס שהוא חווה לעיתים מצד רשויות המדינה.

סיון עמרן מפורום האימהות הביאה אל האולפן את הפחד של אם החוששת שכוחות הביטחון הישראליים יפגעו בבנה. היא סיפרה על נערים שנפגעו, לדבריה, בידי שוטרים וכוחות הביטחון, ועל הקושי לחיות עם הידיעה שהסכנה עלולה להגיע דווקא מצד “כוחותינו”.

אילה בן גביר, רעייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, דיברה על ההתקדמות שחלה ביחס לנוער, אך גם על השבר העמוק שהותיר חורבן גוש קטיף – שבר של אמון, זהות ושייכות, שהוביל צעירים רבים לחפש משמעות ואחיזה בגבעות.

הפאנל עסק גם בסוגיית הגיוס ובצורך למצוא את הדרך אל צעירים שאוהבים את העם ואת הארץ ורוצים לתרום. במהלך השיחה הוזכרה התגייסותם לאחר 7 באוקטובר לעבודות ריתוך ומיגון עבור טנקים וכלים צבאיים.

מהמעצרים המנהליים ועד לסטיגמות ברשת, עלתה בקשה אחת: לפני ששופטים את נוער הגבעות, כדאי להכיר את סיפור האהבה, הכאב והשליחות שמאחורי הכותרת.