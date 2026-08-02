אשת התקשורת חושפת: זו הסיבה שפוטרתי מחדשות 13

אולפן חדשות 13 ( צילום יח"צ )

הבוקר (שני) התקיים בבית המשפט דיון במסגרת התביעה שהגישה עיתונאית ומגישת הטלוויזיה נטעלי שם טוב נגד חברת 'חדשות 13'. לקראת הדיון, פרסמה שם טוב פוסט נוקב שבו תקפה בחריפות את התנהלות גוף התקשורת ואת הניסיונות שלדבריה נעשים כדי להשחיר את שמה.

בדבריה התייחסה שם טוב לטענות שהועלו נגדה מטעם חדשות 13, לפיהן ניהלה כביכול מנגנון הקלטות רחב נגד עמיתיה למערכת. "הם מנסים לצייר אותי כפרובלמטית ולספר שניהלתי 'מפעל הקלטות', כשהאמת היא שיש בתיק 12 הקלטות בלבד משנתיים שלמות, רובן הגדול של המנכ"לית, לאחר שהבנתי שהיא מנסה להביא לסיום העסקתי משיקולים לא ענייניים", הבהירה. "הפריע להם שלא אמרתי שבנט הוא אלוהים" שם טוב גוללה את מה שלטענתה מהווה רדיפה ממוקדת על רקע תפיסת עולמה. "רדיפה על רקע פוליטי מתרחשת במחשכים וכמעט אף פעם לא באופן מפורש. תמיד נמצא תירוץ למה תוכן מסוים לא מתאים – רק בגלל שהוא עולה בקנה אחד עם ההיגיון של הימין. לא אהבו את הטור שכתבתי על לפיד, את הדרישה שלי לפתוח חזית בצפון, את העובדה שהתעקשתי שנתניהו לא מעוניין במות החטופים, ואת הסירוב שלי להכריז שבנט הוא אלוהים". לדבריה, ההסלמה ביחס כלפיה הגיעה לשיאה כאשר סירבה להצטרף למאבק הוועד נגד מינויה של יוליה שמאלוב ברקוביץ'. "סמנכ"ל התוכן העיד מיוזמתו בבית המשפט שעברתי חרם בגלל ההחלטה הזו", שיתפה, וטענה כי מנכ"לית החברה, טלי בן עובדיה, פעלה כדי להצר את צעדיה, לחבל בעבודתה, למנוע ממנה משאבים ולפסול סקירה של אנשי ימין שהציעה להביא לשידור.

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"נלחמתי על מקומי – והיא פיטרה אותי"

שם טוב ציינה כי הנתק המוחלט הגיע בעקבות הסכמתה להנחות את טקס המשואות הרשמי, וכי במהלך מבצע 'עם כלביא' ניצלה הנהלת החברה את המצב הביטחוני כדי להדחיק אותה מחוץ למרכזי השידור. "נלחמתי על המקום שלי – והיא פיטרה אותי", כתבה.

לסיכום, שיתפה העיתונאית בתחושות הקשות שליוו אותה לאורך הדרך, אך הדגישה כי אינה מתחרטת על עמידתה איתן: "יש משהו קשה ומבודד מאוד בלהרגיש שמסמנים אותך רק כי אתה חושב אחרת. היו רגעים שבהם היה קל יותר להוריד את הראש, אבל ידעתי שאם אעשה זאת – אפסיד את האמת. אני מאמינה בכל ליבי שהצדק ייצא לאור".