עוד הרחקה מהר הבית: "לא עברתי על שום נוהל"

שוטרים בהר הבית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

אבי קוגל, אב שבתו נהרגה בתאונת דרכים ומלמד בחיידר, הורחק מהר הבית למשך שלושה חודשים, לאחר שלטענתו שהמשטרה החליטה להרחיקו בגלל שנתן תפילין לעולה להר הבית בתשעה באב.

ההרחקה שלו מצטרפת לשני יהודים נוספים שהורחקו מהר הבית בעקבות אירועי תשעה באב: ראש ישיבת ניר הרב נעם ולדמן והרב דוד ארלנגר. לדבריו, במהלך העלייה להר בתשעה באב ביקש ממנו אחד המתפללים את התפילין שלו ועלה איתן להר. לאחר שהשוטרים הבחינו בתפילין, הם הורו לאותו אדם להוריד אותן מההר. "הוא הוריד ובא להחזיר לי את התפילין" סיפר בשיחה לסרוגים "כיוון שהשוטר ראה אותו בא אלי איתם, הבין שכנראה הם שייכים לי וכך, ללא שעברתי על שום נוהל ולמרות ציות הדוק להוראות השוטרים, הורחקתי לשלושה חודשים". לעצור את רדיפת היהודים בהר הבית קוגל מספר כי בתחילה התקשה להבין את ההחלטה: "הייתי בהלם ולקח לי זמן להבין מה קורה. אני מקווה מאוד שמישהו יתעשת ויעצור את רדיפת היהודים בהר הבית".

צו ההרחקה ( צילום: ללא )

עם זאת, קוגל מדגיש כי מבחינתו יש להפריד בין מדיניות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לבין ההתנהלות בשטח.

לדבריו, הבעיה היא בכך שעדיין "יהודי בהר הבית באיום תמידי מצד המשטרה ותמיד יכול להיות מורחק בלי שום הגיון ובלי שום סיבה מוגדרת".

ההרחקה של קוגל מצטרפת לצווים שהוצאו נגד יהודים נוספים בעקבות העלייה להר הבית בתשעה באב, ובהם הרב דוד ארלנגר וראש ישיבת ניר הרב נעם ולדמן שבעקבות הפרסום בסרוגים בוטל הצו נגדו.